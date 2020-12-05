أردوغان ينفي بيع مصنع أسلحة لقطر ويفند ادعاءات المعارضة التركية

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكون بلاده باعت مصنعا لإنتاج قطع الدبابات لدولة قطر، مؤكدا في خطاب تلفزيوني أن ادعاءات المعارضة التركية بهذا الخصوص عارية عن الصحة، وذلك خلال مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع.

وقال أردوغان في كلمة مصورة إن بعض أعضاء المعارضة قالوا إن تركيا باعت لقطر مصنع جنازير دبابات في محافظة سكاريا بمبلغ 20 مليار دولار، رغم أن ثمن المصنع لا يكاد يبلغ 250 مليون دولار.

وأضاف "هذا افتراء وكذب واضح. إن ما حصل ليس بيعا ولا خصخصة، بل هو تحويل إدارة. الادعاء بأن المصنع تم بيعه لقطر ليس سوى كذب يقصد منه إيقاف تطور الصناعات الدفاعية التركية".

وأوضح أردوغان أن الشركة التركية المالكة للمصنع لها شراكات أخرى في بعض مشاريعها مع قطر، كما هي حال العديد من شركات الدفاع التركية التي لديها شراكات مع دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها.

واعتبر الرئيس التركي أن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية اليوم من خلال تصنيع محركات مروحيات محلية، وذلك أثناء مشاهدته عبر اتصال مرئي مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة توساش لصناعة المحركات، وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية أسكي شهير.

واعتبر أردوغان أن شركة توساش ستتحوّل إلى نموذج في مجالها، وستصبح شركة عالمية في إنتاج وتصميم وتصدير المحركات إلى بقية دول العالم، لتصبح تركيا بذلك واحدة من أهم الدول الناشطة في هذا المجال.

وذكر أيضا أن تركيا تنشئ بنى تحتية خاصة باختبارات مشروع تطوير المحرك التوربيني ومختلف أنواع المحركات مثل محركات الطائرات المقاتلة ومحركات العربات المدرعة والدبابات.