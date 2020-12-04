بيان كويتي اليوم بشأن الأزمة الخليجية ومصادر للجزيرة نت تتوقع انفراجا

نشر مدير مكتب الجزيرة في الكويت، سعد السعيدي، تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن هناك بيانا سيصدر اليوم، الجمعة، بشأن الأزمة الخليجية.

بيان بعد قليل …#الأزمة_الخليجية — سعد السعيدي (@salsaeedi) December 4, 2020

وقال تلفزيون الكويت إنه سيبث في الرابعة من مساء، اليوم، بيانا يلقيه وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالإنابة، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد، حول آخر التطورات في المنطقة.

وقد علمت الجزيرة نت من مصادر خليجية مطلعة أن هناك تطورات جديدة بشأن إنهاء الأزمة الخليجية.

وأكدت المصادر للجزيرة نت أن بيانا مرتقبا سيصدر في وقت لاحق اليوم، الجمعة، قد يشكل انفراجا في الأزمة، التي بدأت عندما فرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصارا على قطر منتصف 2017.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال اليوم، الجمعة، إن "قطر متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية".

وأضاف في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة الخليج.

ومضى قائلا "نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح؛ لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا، أو سيحل النزاع بالكامل، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد".

وأكد أن الأزمة الخليجية لا صلة لها باتفاقات أبراهام أو أي تطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف، الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار دبلوماسي واقتصادي على قطر منذ أواسط عام 2017.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية قالت أمس، الخميس، إن "السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أوّلي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، بضغط من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب".

وأضافت الوكالة، نقلا عن 3 مصادر (لم تكشف هويتها)، أن الاتفاق الأوّلي لن يشمل الإمارات والبحرين ومصر.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصدرين، أنه من المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية، ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما، والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا.