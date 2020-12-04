بالصور.. الشيخ "عكرمة صبري" يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" بحضور أردوغان

أقيمت صلاة الجمعة اليوم في مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ألقى الخطبة وأدى الصلاة إماما خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وحضر الصلاة أيضا وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية التركية علي إرباش، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير الأمن ظفر آقطاش، وعدد من النواب والمواطنين.

ويزور الشيخ صبري تركيا منذ أيام عدة، ويلتقي خلال جولته شخصيات سياسية ودينية، حيث طالب الدول الإسلامية في مقابلة مع وكالة الأناضول أخيرا بالاقتداء بالسياسة التركية تجاه مدينة القدس المحتلة.