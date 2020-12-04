بالصور.. الشيخ "عكرمة صبري" يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" بحضور أردوغان

وجهت أحزاب وشخصيات معارضة في تركيا انتقادات شديدة لرئيس الشؤون الدينية الشيخ علي أرباش، بعدما ألقى خطبة الجمعة الأولى في آيا صوفيا، التي رأى فيها المنتقدون إهانة لمؤسس الجمهورية التركية.
أقيمت صلاة الجمعة اليوم في مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ألقى الخطبة وأدى الصلاة إماما خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.
وحضر الصلاة أيضا وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية التركية علي إرباش، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير الأمن ظفر آقطاش، وعدد من النواب والمواطنين.
ويزور الشيخ صبري تركيا منذ أيام عدة، ويلتقي خلال جولته شخصيات سياسية ودينية، حيث طالب الدول الإسلامية في مقابلة مع وكالة الأناضول أخيرا بالاقتداء بالسياسة التركية تجاه مدينة القدس المحتلة.
"لم أكن أتوقع أن أكون خطيباً للأقصى، ولم يتحدث من بين رؤساء العالم رداً على إساءة النبي محمد إلا أردوغان".. الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس سابقاً وخطيب المسجد الأقصى، في لقاء خاص على TRT عربي pic.twitter.com/rIFJXUUvwn
— TRT عربي (@TRTArabi) December 4, 2020