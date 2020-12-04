البث الحي
سياسة

بالصور.. الشيخ "عكرمة صبري" يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" بحضور أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) يلتقي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (قناة تي آر تي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) يلتقي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (قناة تي آر تي)
4/12/2020

أقيمت صلاة الجمعة اليوم في مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ألقى الخطبة وأدى الصلاة إماما خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وحضر الصلاة أيضا وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية التركية علي إرباش، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير الأمن ظفر آقطاش، وعدد من النواب والمواطنين.

ويزور الشيخ صبري تركيا منذ أيام عدة، ويلتقي خلال جولته شخصيات سياسية ودينية، حيث طالب الدول الإسلامية في مقابلة مع وكالة الأناضول أخيرا بالاقتداء بالسياسة التركية تجاه مدينة القدس المحتلة.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اتهموه بلعن أتاتورك.. المعارضة التركية تهاجم رئيس الشؤون الدينية بعد خطبته من منبر آيا صوفيا

وجهت أحزاب وشخصيات معارضة في تركيا انتقادات شديدة لرئيس الشؤون الدينية الشيخ علي أرباش، بعدما ألقى خطبة الجمعة الأولى في آيا صوفيا، التي رأى فيها المنتقدون إهانة لمؤسس الجمهورية التركية.

لقب عكرمة صبري بـ "أمين المنبر".. انعقاد الملتقى العالمي للعلماء نصرة للقدس والأقصى

بمشاركة أكثر من 64 رابطة للعلماء والدعاة من 19 دولة، انعقد السبت الملتقى العالمي لعلماء الأمة نصرةً للقدس والأقصى، حيث ندد بكافة مشاريع التهويد والضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

المزيد من سياسة

كورونا.. وفيات قياسية بأميركا ودول تحدد مواعيد استخدام اللقاح و"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا جديدا

الولايات المتحدة سجلت 213 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة (رويترز)

فلسطين.. استشهاد طفل برصاص الاحتلال ومحاولة حرق كنيسة بالقدس الشرقية

مستوطن إسرائيلي سكب مادة مشتعلة داخل كنيسة كل الأمم وحاول إحراقها (رويترز)

لولوة الخاطر للجزيرة: قطر ملتزمة بقاعدة الاحترام المتبادل وأمن وسيادة كل دولة

واشنطن تقاضي فيسبوك بتهمة إقصاء الأميركيين من المناصب وحجزها للأجانب

فيسبوك وغيرها من شركات التقنية تستقطب الموهوبين بغض النظر عن جنسياتهم (رويترز)
الأكثر قراءة

أين ذهبت مليارات القذافي؟.. تحقيق هولندي يكشف أسرارا لافتة عن الأموال الليبية المسروقة

الفيلم كشف عن قيام 179 طائرة تجارية بنقل الأموال الليبية المسروقة (مواقع التواصل)

هآرتس: زيارة دبي أشبه بمشاهدة عملية اغتصاب جماعي دون أن تحرك ساكنا

الصحيفة قالت إن ما يتعرض له العمال الأجانب في دبي من استغلال خاصة النساء شبيه بعملية "اغتصاب جماعي" (رويترز)

الأزمة الخليجية.. الكويت تعلن عن مباحثات مثمرة وقطر تعتبر الخطوة مهمة للحل والسعودية تتطلع لنجاح الجهود

(الجزيرة)

أردوغان يخاطب الفرنسيين: رئيسكم عبء عليكم وماكرون يدعو للالتزام بالاحترام

أردوغان يجيب عن أسئلة الصحفيين بعد صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا (الأناضول)