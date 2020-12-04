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سياسة|بحرين

بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إلعال.. طيران الخليج البحرينية تروج لرحلاتها إلى إسرائيل

شركة طيران الخليج ستبدأ رحلاتها إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني المقبل (أسوشيتد برس)
شركة طيران الخليج ستبدأ رحلاتها إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني المقبل (أسوشيتد برس)
3/12/2020

قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة طيران إلعال الإسرائيلية أمس الخميس، وإنها ستبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب ابتداء من 7 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تتيح إجراء مناقشات بخصوص عمليات محتملة للتشارك في الرمز بين المنامة وتل أبيب، وبشأن شبكات الرحلات الدولية، وتتضمن خططا لمزيد من التعاون التجاري في ميادين مثل الشحن الجوي والهندسة وتكنولوجيا السفر.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة إلى إسرائيل يقوم بها وفد بحريني يقوده وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وقال الزياني إن البحرين تأمل في استغلال المزيد من الفرص في مجال الطيران مع شركة إلعال.

وبدأت شركة طيران الخليج الخميس حملة ترويج لرحلاتها التجارية المتوقعة إلى تل أبيب، ووضعت إعلانا بارزا في واجهة موقعها الإلكتروني تقول فيه "اعتبارا من يناير، تل أبيب وجهتنا الأحدث".

وقالت الشركة عبر حسابها على إنستغرام "يسرنا الإعلان عن تحليقنا إلى تل أبيب اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، انضم إلينا في زيارة مدينة حديثة وغنية بالتاريخ". وأضافت "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل ومواعيد الرحلات قريبا".

وفي تل أبيب، أعلنت شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة، الخميس، أنها ستتولى صيانة طائرات شركة طيران الخليج التي تحط في إسرائيل.

وقالت الشركة الإسرائيلية، في بيان، إنها وقعت اتفاق الصيانة أثناء زيارة الوفد البحريني إلى تل أبيب أول أمس الأربعاء.

المصدر : وكالات

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