السودان.. حمدوك يتحفظ على مجلس الفترة الانتقالية ونشطاء يعتبرونه التفافا على الثورة

قال مصدر حكومي رفيع إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد تحفظ على المشاركة في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي تم تشكيله الخميس من 29 عضوا برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويضم المجلس ممثلين عن تحالف الحرية والتغيير، وأعضاءً بارزين في الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، إلى جانب جميع أعضاء المكون العسكري.

ومن أبرز أعضاء التركيبة المعلنة للمجلس الجديد، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والقيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ومريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة.

ويختص المجلس، وفقا للقرار، بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في الآراء بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها.‎

كما عبر عدد من المغردين والنشطاء السودانيين، وفي مقدمتهم تجمع المهنيين السودانيين، عن رفضهم الشديد للمجلس الجديد، معتبرين ما جرى التفافًا جديدا على الثورة وعلى آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية.

بيان في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا، ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) December 4, 2020

الان ثبت صحة خبر #مجلس_شركاء_الفترة_الإنتقالية وكالعادة تصدرهم جنرالات العسكر والجنجويد

الان يحق لنا أن نقول بأن #الإمارات والسعودية استطاعت ان تقودان مسارات الثورة على نهج ثورة مصر حيث جعلوا من البرهان cc اخر ونفس الملامح والشبه ف اعتمادها على سياسين ذو هشاشه فكرية ولا ضمير لهم pic.twitter.com/PlY6W2MZuK — كريشة | krisha (@krisha_tokar) December 4, 2020

#مجلس_شركاء_الفترة_الانتقالية هذا الجسم الهلامي الذي حتى الآن لا اجد له محل من الإعراب ، مسوغ مناسب غير آلية للتنسيق بين مجموعة من الاشخاص لتنسق بينهم ، بهم أنفسهم. pic.twitter.com/oMXQ45TkAJ — Mohamed Elkhatim™️ (@elkhatim_h) December 3, 2020

تاريخ السودان يتلخص في شعب يقوم بثورات عظيمه واحزاب تتسبب في ضياعها#مجلس_شركاء_الفترة_الإنتقالية — Mahmoud (@MahmoudKhair55) December 4, 2020

حكومة جديدة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجبهة الثورية في السودان الهادي إدريس أمس الخميس عن مشاورات جارية منذ أيام حول التشكيلة الوزارية الجديدة.

وقال إدريس لوكالة أنباء السودان الرسمية إن "مشاورات جارية منذ أيام بيننا وبين أطراف في الحكومة وقوى الحرية والتغيير بشأن عدد الوزارات، وإمكانية توسعة وتقسيم بعضها أو الإبقاء على الوزارات القائمة الآن ونسبة كل كتلة فيها".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها يوم 5 سبتمبر/أيلول 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش يوم 11 أبريل/نيسان من العام ذاته عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 25% من وزرائها.