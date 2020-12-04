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سياسة|سودان

السودان.. حمدوك يتحفظ على مجلس الفترة الانتقالية ونشطاء يعتبرونه التفافا على الثورة

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
4/12/2020

قال مصدر حكومي رفيع إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد تحفظ على المشاركة في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي تم تشكيله الخميس من 29 عضوا برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويضم المجلس ممثلين عن تحالف الحرية والتغيير، وأعضاءً بارزين في الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، إلى جانب جميع أعضاء المكون العسكري.

ومن أبرز أعضاء التركيبة المعلنة للمجلس الجديد، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والقيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ومريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة.

ويختص المجلس، وفقا للقرار، بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في الآراء بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها.‎

كما عبر عدد من المغردين والنشطاء السودانيين، وفي مقدمتهم تجمع المهنيين السودانيين، عن رفضهم الشديد للمجلس الجديد، معتبرين ما جرى التفافًا جديدا على الثورة وعلى آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية.

حكومة جديدة
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجبهة الثورية في السودان الهادي إدريس أمس الخميس عن مشاورات جارية منذ أيام حول التشكيلة الوزارية الجديدة.

وقال إدريس لوكالة أنباء السودان الرسمية إن "مشاورات جارية منذ أيام بيننا وبين أطراف في الحكومة وقوى الحرية والتغيير بشأن عدد الوزارات، وإمكانية توسعة وتقسيم بعضها أو الإبقاء على الوزارات القائمة الآن ونسبة كل كتلة فيها".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها يوم 5 سبتمبر/أيلول 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش يوم 11 أبريل/نيسان من العام ذاته عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 25% من وزرائها.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + خدمة سند

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