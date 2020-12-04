تقرير عن مخطط للموساد لاغتيال فخري زاده.. بايدن ينتقد سياسة ترامب تجاه إيران وألمانيا تطالب بتعديل الاتفاق النووي

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلفه دونالد ترامب بأنه عقّد جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتعديل الاتفاق النووي، في حين ذكرت صحيفة إسرائيلية أن الموساد كان يخطط لاغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل أخيرا.

وفي أول مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) اليوم الجمعة، قال بايدن إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن ما فعله ترامب هو دفع الإيرانيين لزيادة قدرتهم على امتلاك مواد نووية.

وردا على سؤال عن مدى تأثير اغتيال فخري زاده في جهود العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، رأى بايدن أنه من الصعب معرفة حجم التعقيد، مضيفا "لقد أوضحت لأصدقائنا في الناتو (NATO) وفي اتصالات مع 20 رئيس دولة أن لدينا حكم رئيس واحد في كل مرة، لذلك لا يمكنني وضع سياسة، لكنني أريد إعادة تسييس علاقات تحالف قوية ووثيقة كانت لدينا في كل من أوروبا والمحيط الهادي".

بايدن قبل مشاركته في المقابلة التلفزيونية (الفرنسية)

وأشار بايدن إلى أن أوروبا الآن ابتعدت عن الولايات المتحدة بسبب "احتضان ترامب الحكام المستبدين وغرز إصبعه في أعينهم"، وتابع "بالطبع ستكون مفاوضات صعبة، ليس لدي أي شك في ذلك".

وتابع قائلا "إنهم يقتربون من القدرة على امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي، وهناك كثير من القضايا العالقة، منها قضايا الصواريخ".

واختتم الرئيس الأميركي المنتخب حديثه بالقول إن التعامل مع كل هذه المحاور سيكون صعبا جدا، لكنه متأكد من أنه لا يمكن لبلاده القيام بمفردها بذلك، بل يجب أن تكون جزءا من مجموعة أكبر في التعامل مع إيران وروسيا والصين والقضايا الأخرى.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال حوار المنامة إن إيران تشير إلى رغبة "شديدة" في العودة إلى طاولة التفاوض من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكنه لم يفصح عما تعتزم إدارة ترامب القيام به.

أوروبا

وفي هذا السياق، رأى وزير الخارجية الألماني، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية حاليا. وقال في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) "ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضا".

وأضاف ماس "لدينا توقعات واضحة من جانب إيران بعدم وجود أسلحة نووية، لكن أيضا دون برنامج صواريخ باليستية يهدد كل المنطقة"، مؤكدًا أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على نظيره الألماني دفعَ الأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم بالاتفاق النووي قبل المطالبة باتفاق جديد.

وطالب ظريف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بوقف ما وصفه بالسلوك المخرب في المنطقة، مضيفا أن على الترويكا الأوروبية وقف دعمها "الأعمى" لإسرائيل، ووقف 100 مليار درلار من مبيعات الأسلحة لبعض الدول الخليجية.

الموساد

ومن جانب آخر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تحقيق إن جهاز الموساد أعد ملفا خاصا عن فخري زاده، حيث كان خاضعا لمراقبة مشددة ضمن مجموعة من العلماء الإيرانيين يتعقبهم الموساد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

وحسب التحقيق فإن شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي كانت قد عارضت تنفيذ مخطط للموساد لاغتياله، لأنها أرادت مواصلة التحقيق بشأن ضلوعه في المشروع النووي، ولذلك فإن الخطة التي أعدت لاغتياله لم تنفذ آنذاك.

ديمونة

من جهة أخرى، حذّرت السلطات الإسرائيلية اليوم موظفي مفاعل ديمونة النووي من احتمال تعرضهم لاستهداف إيراني أو من قبل جهات تعمل بإيعاز من طهران.

والخميس حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في بيان- من قيام طهران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران، ومنها الإمارات والبحرين.

وفي المقابل، نفى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني صحة خبر استهداف قيادي بالحرس قرب الحدود العراقية السورية، وقال إن "الانتقام لدماء فخري زاده وقاسم سليماني قطعي وقادم".

وقال الممثل الأميركي الخاص لواشنطن بشأن إيران وفنزويلا إليوت أبرامز، إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لاغتيال فخري زاده قبل تولي بايدن الرئاسة، خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات في المستقبل.