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بعد اتهامات لروسيا وإيران.. معلومات استخبارية تتحدث عن مكافآت صينية لمهاجمة جنود أميركيين بأفغانستان

جنود أميركيون بموقع استهداف رتل للقوات الأطلسية في قندهار جنوبي أفغانستان (رويترز)
جنود أميركيون بموقع استهداف رتل للقوات الأطلسية في قندهار جنوبي أفغانستان (رويترز)
31/12/2020-|آخر تحديث: 31/12/202012:46 PM (مكة المكرمة)

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي عن مسؤولين بالإدارة الرئيس دونالد ترامب أنها قامت برفع السرية عن معلومات استخباراتية أولية تفيد بأن الصين عرضت مكافآت مالية على جهات غير حكومية في أفغانستان من أجل مهاجمة جنود أميركيين.

وأضاف –في تقرير مطول له– أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أبلغ الرئيس شفهيا بالمعلومات الخاصة بالمكافآت، خلال إحاطة أمنية منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ونقل عن مصادر أن مسؤولين من الإدارة اجتمعوا في 22 من الشهر الجاري لمناقشة حماية ما تبقى من الجنود الأميركيين في أفغانستان.

ولم يكشف المسؤولون مصدر الـمعلومات، ولا الفترة الزمنية التي تم فيها دفع المكافآت الصينية، حسب الرواية الأميركية.

وذكر "أكسيوس" أن مسؤولين من مختلف وكالات الاستخبارات الأميركية يعكفون على توثيق هذه المعلومات الأولية.

ونقل عن مسؤول كبير أنه يجري التعامل بحذر مع هذه التقارير الأولية بشأن تورط الصين المفترض في التحريض على استهداف جنود أميركيين بأفغانستان.

زيادة الضغوط
وقال "أكسيوس " إن الكشف عن هذه المعلومات الاستخبارية يأتي بعد تعهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بزيادة الضغوط على الصين.

وأضاف أن من غير المرجح أن يكون ترامب قد أثار هذا الموضوع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما إذا كان تم إبلاغ الرئيس المنتخب (جو بايدن) أو أعضاء في الكونغرس بهذه المعلومات.

كما قال الموقع الإخباري الأميركي إن رفع السرية عن هذه المعلومات، بشأن المكافآت الصينية المفترضة، يأتي بعد أشهر من اتهام مسؤولين أميركيين روسيا بأنها عرضت مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بحركة طالبان لقتل جنود أميركيين بأفغانستان، الأمر الذي نقته موسكو وطالبان.

وكان مسؤولون بالإدارة الأميركية قد شككوا في صحة تقارير إعلامية بشأن المكافآت الروسية.

وإلى جانب روسيا والصين، أفادت معلومات استخبارية أميركية بأن إيران عرضت أيضا مكافآت مماثلة على مقاتلين بحركة طالبان لقتل جنود أميركيين وآخرين من قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان، حسبما أوردته وسائل إعلام أميركية في وقت سابق.

المصدر : أكسيوس + الجزيرة

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