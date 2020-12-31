بسبب تصريحات عن مشاكلها الداخلية.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي وتطلب توضيحات

استدعت القاهرة القائم بالأعمال الإثيوبي لديها، وطلبت توضيحات بشأن تصريحات لمتحدث رسمي إثيوبي قال فيها إن مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبا من مشاكل داخلية وصفها بالقنابل الموقوتة.

فقد أعلنت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة لتقديم توضيحات حول تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي تتعلق بالشأن الداخلي المصري.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية نسبت إلى مفتي تصريحات قال فيها إن مصر حولت بلده إلى خطر قائم هروبا من مشاكلها الداخلية.

ونقلت عن مفتي قوله "هناك أزمات تفوق سد النهضة بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى الخطر القائم، وهو ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر".

وتأتي هذه التصريحات -المنسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية- في وقت تشهد المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر، بشأن سد النهضة الإثيوبي، جمودا منذ أشهر طويلة.

وكانت التوترات بسبب هذا السد قد بلغت حد الحديث عن مواجهة عسكرية محتملة، وهو الخيار الذي استبعده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من العام الحالي.

وظلت التوترات قائمة بين البلدين في ظل عدم إحراز جولات كثيرة من المفاوضات أي تقدم باتجاه الاتفاق على قواعد تعبئة وتشغيل سد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.

وفي حين تؤكد إثيوبيا أن السد سيوفر لها حاجياتها من الكهرباء، ويدعم نموها الاقتصادي، تخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل البالغة سنويا 55 مليار متر مكعب.

والسبت الماضي، طالب الرئيس المصري مجددا باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

وأول أمس، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن جنوب أفريقيا، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، دعت إلى عقد اجتماع جديد بين كل من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم الأحد المقبل.