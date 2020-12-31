البث الحي
سياسة

بسبب تصريحات عن مشاكلها الداخلية.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي وتطلب توضيحات

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية مفتي (الأناضول)
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية مفتي (الأناضول)
31/12/2020

استدعت القاهرة القائم بالأعمال الإثيوبي لديها، وطلبت توضيحات بشأن تصريحات لمتحدث رسمي إثيوبي قال فيها إن مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبا من مشاكل داخلية وصفها بالقنابل الموقوتة.

فقد أعلنت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة لتقديم توضيحات حول تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي تتعلق بالشأن الداخلي المصري.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية نسبت إلى مفتي تصريحات قال فيها إن مصر حولت بلده إلى خطر قائم هروبا من مشاكلها الداخلية.

ونقلت عن مفتي قوله "هناك أزمات تفوق سد النهضة بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى الخطر القائم، وهو ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر".

وتأتي هذه التصريحات -المنسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية- في وقت تشهد المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر، بشأن سد النهضة الإثيوبي، جمودا منذ أشهر طويلة.

وكانت التوترات بسبب هذا السد قد بلغت حد الحديث عن مواجهة عسكرية محتملة، وهو الخيار الذي استبعده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من العام الحالي.

وظلت التوترات قائمة بين البلدين في ظل عدم إحراز جولات كثيرة من المفاوضات أي تقدم باتجاه الاتفاق على قواعد تعبئة وتشغيل سد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.

وفي حين تؤكد إثيوبيا أن السد سيوفر لها حاجياتها من الكهرباء، ويدعم نموها الاقتصادي، تخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل البالغة سنويا 55 مليار متر مكعب.

والسبت الماضي، طالب الرئيس المصري مجددا باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

وأول أمس، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن جنوب أفريقيا، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، دعت إلى عقد اجتماع جديد بين كل من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم الأحد المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

مصر تبلغ الاتحاد الأفريقي تمسكها ببلورة اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي

تعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدى سنوات بخصوص اتفاق لملء السد، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية. ويسعى الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل مقبول للأطراف.

المزيد من سياسة

إيران تتهم شركة أمنية بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني وتعرض تفاصيل

طهران هددت مرارا بالثأر لسليماني (الأوروبية)

الأردن.. قرار قضائي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلس إدارتها

نقابة المعلمين قادت إضرابا امتد نحو شهر في سبتمبر/أيلول 2019 (الجزيرة)

انقسامات بالبنتاغون.. وزير الدفاع يسحب حاملة طائرات من الخليج ومسؤولون يستبعدون هجوما إيرانيا على القوات الأميركية

حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج. (رويترز)

إخوان مصر 2021.. مستقبل التنظيم والعلاقة مع النظام

مقر الجماعة في مصر (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

التطبيع السياحي.. الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات والبحرين وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

في ذكرى إعدام صدام حسين.. ما قصة محاولات تهريبه وما علاقة القذافي بذلك؟

توقيت إعدام صدام ما زال يحمل تفسيرات وتأويلات متباينة (رويترز)

السلفية المصرية.. من الاعتزال إلى العزل

شاهد "زلاتان يسقط على الثلج".. إبراهيموفيتش يثير الجدل بفيديو "جنوني" جديد

إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصرفاته وتصريحاته (مواقع التواصل)