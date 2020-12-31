ليبيا.. دعوات دولية لدعم وقف إطلاق النار ورئيس برلمان طبرق يقترح سرت مقرا مؤقتا للسلطة التنفيذية

دعت الأمم المتحدة ودول غربية وروسيا لدعم وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ أكثر من شهرين، في حين اقترح رئيس برلمان طبرق مدينة سرت مقرا للسلطة التنفيذية المقبلة.

فقد سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي تقريره المؤقت بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحث غوتيريش في التقرير مجلس الأمن على منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفويضا واضحا ومرنا لدعم آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق الذي ينص، من بين بنود أخرى، على انسحاب المرتزقة من البلاد خلال 90 يوما، وتشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة تديرها غرفة عمليات واحدة.

كما دعا إلى دعم موارد البعثة الأممية في ليبيا لتمكينها من القيام بدورها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) خطت خطوات كبيرة نحو تهيئة الظروف والبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

سياسيا أيضا، دعا سفراء كل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والبعثة الأممية في ليبيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي، واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان صدر عقب لقاء جرى أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عبر تقنية الفيديو، رحب السفراء وممثل البعثة الأممية بعملية تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة إن بلاده تتطلع إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإنها مستعدة لمواصلة تقديم الدعم بهدف حل المشكلات التي تواجه هذا البلد.

وأضاف لافروف أن من المهم تنسيق مواقف جميع الأطراف في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.

من جهته، قال سيالة إنه طلب من روسيا دعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

تصريحات عقيلة صالح تأتي في ظل تعثر المحادثات بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا(رويترز)

السلطة التنفيذية

من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) عقيلة صالح على أهمية التوافق لتشكيل المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، لبدء العمل من مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس)، الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كمقر مؤقت وإطلاق المرحلة التمهيدية.

وفي تصريحات أدلى بها أمس، قال عقيلة إن من مهام المجلس الرئاسي المزمع تشكيله إخراج القوات الأجنبية، ووقف التدخلات الخارجية، ومساندة حكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي تصريحات رئيس برلمان طبرق في حين تحاول الأمم المتحدة دفع الأطراف الليبية إلى إحراز تقدم نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بعد تعثر المحادثات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية.

وخلال جولة الحوار التي استضافتها تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق المشاركون الذين يمثلون جانبا من الطيف الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الثاني من العام المقبل، وفي المقابل لم يتم الاتفاق على تركيبة المجلس الرئاسي الجديد.

وبعدما أشاعت الحوارات الأخيرة، وفك الحصار الذي كانت تضربه قوات حفتر على حقول النفط، أجواء من التفاؤل بالتوصل إلى تسوية تطوي صفحة الحرب في ليبيا، خيم التوتر مجددا في الآونة الأخيرة عقب تهديدات أطلقها حفتر ضد القوات التركية العاملة في ليبيا.

وفي حين حذرت فرنسا حفتر من العودة للتصعيد، أكدت حكومة الوفاق الليبية أنها مستعدة لمواجهة أي اعتداء جديد من قبل حفتر.