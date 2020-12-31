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نهاية عام الكورونا.. بالفيديو رسائل للجيش الأبيض على أبواب 2021

31/12/2020-|آخر تحديث: 31/12/202011:25 AM (مكة المكرمة)

ينتهي العام 2020، وما زال العاملون في الأطقم الطبية يقفون في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من مليون و700 شخص حول العالم، وعطل الحياة البشرية، وهدد الاقتصاد العالمي منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد ضرب أبطال الجيش الأبيض من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وإداريين؛ وجميع العاملين في الحقل الطبي، أعظم الأمثلة في العطاء والتضحية؛ لما قاموا به من جهود متميزة في المعامل المركزية ومستشفيات العلاج والعزل معرضين أنفسهم لمخاطر الإصابة بالفيروس القاتل.

في الفيديو المرفق عينة من الشارع العربي والإسلامي استطلعتهم الجزيرة نت عن الرسائل، التي يريدون توجيهها للجيش الأبيض مع حلول العام الجديد.

المصدر : الجزيرة

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