صفحة خاصة وتغطية معلوماتية بالذكرى الـ20 لتأسيس الجزيرة نت

تحتفي الجزيرة نت مع حلول الساعات الأولى من العام الجديد بالذكرى الـ20 لإطلاق الموقع بتعديل شكل واجهته، ليتيح التعرف على المحتوى الذي أعد خصيصا للتعريف بما أنجزه أول موقع إخباري باللغة العربية.

ويتضمن المحتوى الجديد تعريفا بالبدايات بلسان من عاشها، وبأبرز المحطات الرقمية والإخبارية للموقع، إضافة إلى رؤية الموقع لإدائه اليوم في مضمار السباق العالمي لاجتذاب المتصفح وإرضائه.

وأعدت أسرة التحرير تغطية خاصة ضمت تسجيلا مصورا مع مدير الموقع أنس فودة تناول فيه دوافع تغيير الشكل وتنويع المحتوى المقدم عبر الموقع، ليكون أكثر قربا من الشباب، وللتعبير عما يجول في خواطرهم.

وضمت التغطية كذلك مقابلة مع أحمد الشيخ أول رئيس تحرير للموقع تحدث فيها عن ظروف ولادة فكرة إنشاء أول موقع إخباري، ونوعية الخدمة التي قدمها الموقع في مراحله الأولى، والتي تتضمن خدمته التفاعلية مع برامج شاشة الجزيرة.

وعرّفت التغطية أيضا بالصحفيين الذين تعاقبوا على إدارة الموقع وغرفة الأخبار وأولئك الذين صنعوا الخدمة الإخبارية داخل الغرفة وفي الميدان، ومن ضمنهم 3 صحفيين قضوا أثناء أدائهم واجبهم المهني في سوريا وغربي أفريقيا.