بعد هجوم عدن الدامي.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار والتحالف السعودي الإماراتي يقصف مواقع للحوثيين بصنعاء

تعهّدت الحكومة اليمنية -اليوم الخميس- بالعمل على "إعادة الاستقرار"، بعد الهجوم الذي استهدف مطار عدن لدى وصول أعضائها، بينما تتواصل بيانات الإدانة الدولية للهجوم.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكومة عازمة على القيام بواجباتها والعمل على إعادة الاستقرار في اليمن، ولن يثنيها هذا الحادث الإرهابي عن ذلك".

وأوضح بن مبارك أن المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام جماعة الحوثي بهذا "العمل الإرهابي البشع"، مشيرا إلى رصد إطلاق صواريخ من مناطقها.

وأضاف أنه سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل فور استكمال التحقيقات التي تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية"، معتبرا أن هدف الحوثيين هو "استمرار الحرب ورفض جهود تحقيق السلام".

وفي وقت سابق، طالب الناطق باسم الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق لا تكشف فقط من خططوا للهجوم على مطار عدن، بل كذلك من سهّلوا هذا الهجوم.

وهزّ أمس انفجاران على الأقل مبنى مطار عدن بينما كان وزراء الحكومة المولودة حديثا ينزلون سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين، مما أسفر عن سقوط 26 قتيلا عل الأقل، من بينهم 3 أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى.

كما سقط أكثر من 100 جريح، ومنهم وكلاء وزارات الداخلية والشباب والرياضة والكهرباء والنقل وقائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وجاء الهجوم بعد أيام من أداء أعضاء الحكومة الجديدة -التي تضم 24 وزيرا، إلى جانب رئيسها معين عبد الملك- اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، حيث يقيم منذ سنوات.

وأمر هادي أمس بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم، وقال عبر تويتر "مهما حاول المتربصون بافتعال الأعمال الإرهابية، فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوما على قوى الشر وأدواتها المختلفة".

نؤكد على تقديم كافة اوجه الدعم للحكومة واعضاءها لما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات واستتباب وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) December 30, 2020

وبعد اتهام الحوثيين بالتفجيرات، قالت مصادر محلية يمنية للجزيرة إن طيران التحالف السعودي الإماراتي أغار على مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت الغارات مواقع للحوثيين في ريمة حميد وسنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وقام عبد الملك بزيارة لجرحى التفجير في مستشفيات عدن، وقال إن هذا العمل "لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب (الذي نفذته جماعة الحوثي عام 2014)، واستعادة الدولة والاستقرار".

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يقوم بزيارة ميدانية لجرحى تفجير الهجوم الإرهابي على مطار عدن في عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة..موجهاً وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة عدن بمتابعة أحوال الجرحى وتنفيذ التوجيهات برعاية أسر الشهداء بشكل فوري وعاجل. pic.twitter.com/grq9aXfQcO — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) December 30, 2020

إدانات دولية

وعلّقت وزارة الخارجية الأميركية على الهجوم بالقول إن أعمال العنف في اليمن يجب أن تتوقف، وأن يقدم المسؤولون عنها إلى العدالة.

كما دان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم واعتبره عنفا غير مقبول، ويأتي في لحظة حاسمة من تنفيذ اتفاق الرياض لحلّ سياسي شامل، بينما وصفه السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون بأنه "محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى وجلب المعاناة عندما اختار اليمنيون المضي قدما".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث -عبر تويتر- "أدين بشدة هجوم مطار عدن -الذي وقع فور وصول الحكومة اليمنية- ومقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء".

وصدرت بيانات بإدانة الهجوم من وزارات الخارجية لدول عدة بالمنطقة، ومنها قطر وعمان والكويت والعراق والإمارات والسعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.