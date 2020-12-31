القوات الجوية القطرية تنفذ تمرينا للتزود بالوقود جوا مع الجيش الأميركي

أجرت القوات الجوية الأميرية القطرية تمرينا على التزود بالوقود في الجو، مع القوات الجوية الأميركية، وهي أول عملية تزود بالوقود جوا يتم تنفيذها بين البلدين.

وتم تزويد طائرات رافال التابعة للقوات الجوية القطرية بالوقود، من خلال طائرة ستراتو تانكر التابعة للقوات الجوية الأميركية.

القوات الجوية الأميرية القطرية تنفذ تمرين التزود بالوقود جوّاً مع القوات الجوية الأمريكية pic.twitter.com/Djk3X5XY0z — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) December 30, 2020

وتعكس هذه العملية المشتركة الجانب العملي للشراكة الإستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، وفقا لوزارة الدفاع القطرية.

ووقعت قطر والولايات المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري اتفاقية عسكرية، في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي دفاع البلدين، تتعلق بالأنشطة البحرية.