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سياسة

القوات الجوية القطرية تنفذ تمرينا للتزود بالوقود جوا مع الجيش الأميركي

التدريب الذي جرى بالأجواء القطرية (وزارة الدفاع القطرية)
التدريب الذي جرى بالأجواء القطرية (وزارة الدفاع القطرية)
31/12/2020

أجرت القوات الجوية الأميرية القطرية تمرينا على التزود بالوقود في الجو، مع القوات الجوية الأميركية، وهي أول عملية تزود بالوقود جوا يتم تنفيذها بين البلدين.

وتم تزويد طائرات رافال التابعة للقوات الجوية القطرية بالوقود، من خلال طائرة ستراتو تانكر التابعة للقوات الجوية الأميركية.

وتعكس هذه العملية المشتركة الجانب العملي للشراكة الإستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، وفقا لوزارة الدفاع القطرية.

ووقعت قطر والولايات المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري اتفاقية عسكرية، في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي دفاع البلدين، تتعلق بالأنشطة البحرية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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