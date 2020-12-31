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سياسة|سودان

وزير الخارجية السوداني: قواتنا المسلحة باتت تسيطر على كل أراضي البلاد

الفريق السوداني خالد عابدين الشامي متحدثا للصحافة عن تأمين حدود البلاد (وكالة الأناضول)
الفريق السوداني خالد عابدين الشامي متحدثا للصحافة عن تأمين حدود البلاد (وكالة الأناضول)
31/12/2020

قال وزير خارجية السودان عمر قمر الدين إن القوات المسلحة السودانية باتت تسيطر على كل أراضي البلاد، مع استمرار التوترات الحدودية مع إثيوبيا المجاورة.

ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

وأكد قمر الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن "الحدود بين البلدين مرسمة بالفعل مسبقا وما يتبقى في المحادثات (..) هو زيادة علامات الترسيم على الحدود".

والمنطقة التي تشهد اشتباكات منذ سنوات تحد إقليمي تيغراي وأمهرة الإثيوبيين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أطلق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا، بعد أشهر من التوتر، وأعلن في 28 من الشهر نفسه السيطرة على ميكيلي العاصمة الإقليمية، ونهاية المعارك.

ومنذ ذلك الحين، تدفق حوالي 50 ألف لاجئ إلى السودان، يعيشون حاليا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.

إشعال الحريق

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الأراضي السودانية في منطقة أبو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.

ومنذئذ، نشر السودان قوات في المنطقة الحدودية وبدأ مباحثات تتناول هذه القضية.

لكن أديس بابا قللت من أهمية الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون، وأكد رئيس وزرائها قوة العلاقات "التاريخية" بين البلدين.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أمس الأربعاء "قوى خارجية" بإثارة التوتر بين بلاده والسودان.

وقال مفتي للصحفيين "هذه القوى لا يعنيها الشعبان الإثيوبي والسوداني، فقط تريد إشعال الإقليم والاستفادة من هذا الحريق".

المصدر : وكالات

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