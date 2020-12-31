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سياسة

تعقيدات المشهد في عدن.. مراكز القوى العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة

31/12/2020

تعيد التطورات التي شهدتها عدن، أمس، إلى الواجهة تعقيدات الوضع الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة.

فالتفجير الذي وقع في مطار المدينة، وأوقع عشرات القتلى والجرحى بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، وحديث التحالف السعودي الإماراتي عن استهداف قصر المعاشيق الرئاسي، يسلطان الضوء على الواقع الأمني في ظل سيطرة شبه كاملة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

ومن خلال تشكيلات عسكرية وأمنية، ومعسكرات عدة، يحكم المجلس الانتقالي قبضته على عدن، في حين يفترض أن الحكومة الجديدة المشكلة بموجب اتفاق الرياض هي من سيتولى إدارة الشأن الأمني في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

المصدر : الجزيرة

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