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سياسة|إسرائيل

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: اليوم الذي نجري فيه مناورات مشتركة مع دول خليجية ليس بعيدا

إسرائيل اشترت 50 مقاتلة من طراز "إف-35" يتم تسليمها على مدى 5 سنوات (رويترز)
إسرائيل اشترت 50 مقاتلة من طراز "إف-35" يتم تسليمها على مدى 5 سنوات (رويترز)
31/12/2020

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين إن هناك فرصا عظيمة في الاتفاقات التي تم توقيعها مع دول خليجية، وإن "اليوم الذي سنشهد فيه إجراء مناورات مشتركة بين سلاح الجو الإسرائيلي وأسلحة جو خليجية لن يكون بعيدا".

وتحدث المسؤول العسكري الإسرائيلي في مؤتمر لجمعية أصدقاء معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب عن توقعات بتداعيات إستراتيجية مهمة على المنطقة كلها.

وأضاف -بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية- أن تزويد دولة الإمارات بطائرات متطورة من طراز "إف-35" (F-35) سيؤثر على الميدان، لكن ليس من المستبعد إجراء مناورات مع دول خليجية قريبا.

ولم يحدد المسؤول العسكري الإسرائيلي الدول الخليجية التي يتوقع إجراء تدريبات مشتركة معها، لكنه أوضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع نظيره الأميركي قبل شهرين على الحفاظ على التفوق الإسرائيلي من حيث الجودة.

ورغم معارضة مسؤولين إسرائيليين في أكثر من مناسبة اعتزام الولايات المتحدة بيع طائرات "إف-35" للإمارات فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى عدم معارضة تل أبيب ذلك.

واشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.

وبخصوص إيران، اعتبر أن الموقف في الشرق الأوسط قابل بقوة للانفجار، وأن إسرائيل لن تسلّم بوجود قدرات إيرانية على مقربة من حدودها، ولن تقبل بقدرات لصواريخ دقيقة في لبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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