أسبوع على تصديق الكونغرس للانتخابات.. ترامب يدعو للتظاهر ومشادات بين المشرعين

دعا الرئيس الأميركي المنصرف، دونالد ترامب، أنصاره للاحتشاد وعرقلة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، الأربعاء المقبل، وتبادل المشرعون الانتقادات بعد إعلان عضوين جمهوريين بالكونغرس أنهما سيعارضان نتيجة الانتخابات.

وشجع ترامب في تغريدة جديدة مؤيديه على التجمع في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني، في محاولة أخيرة للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن عدد الأصوات في الولايات المتحدة أكبر بكثير من عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم، مضيفا أنه لا يمكن السماح بما أسماها المهزلة، في إشارة إلى الانتخابات، التي وصفها بالمزورة، والتي لا تصلح حتى لدول العالم الثالث، على حد تعبيره.

في المقابل، قال فريق الرئيس المنتخب جو بايدن الانتقالي إن نقص التعاون من إدارة دونالد ترامب في عملية تسليم السلطة قد يؤخر عملية إقرار الميزانية الاتحادية.

هاولي: الديمقراطيون سبق أن اعترضوا على نتائج الانتخابات (الفرنسية)

تصديق الكونغرس

من جهة أخرى، ندد السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، بردود فعل الديمقراطيين على إعلانه عزمه معارضة نتيجة الانتخابات خلال جلسة الكونغرس، وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) "لست مرشحا للرئاسة، أنا سيناتور، وأحمل مسؤولية التحدث نيابة عن الذين أمثلهم، وأعترض، وأتخذ موقفا، وهذه فرصة لذلك".

وأشار هاولي إلى أن الديمقراطيين سبق أن اعترضوا على نتائج الانتخابات، خصوصا في عامي 2004 و2016، وأنهم تلقوا الثناء بشكل كبير من القادة الديمقراطيين، ومن وسائل الإعلام؛ لأنهم عبروا عن مواقفهم بشأن نزاهة الانتخابات.

وأضاف "الآن عندما يريد الجمهوريون فعل ذلك يوصفون بأنهم غير وطنيين، وخونة، هذا أمر سخيف.. سأعترض، وأتخذ هذا الموقف، وآمل أن يحدث تغيير بفضل ذلك".

وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، رفض إعلان هاولي أنه سيعارض نتيجة الانتخابات، وقال في كلمة ألقاها بمجلس الشيوخ إن جهود الرئيس دونالد ترامب والمساعي التي يبذلها آخرون لتضخيم مزاعمه في حصول عمليات تزوير أمر "مثير للاشمئزاز".

وأضاف شومر "هذه أميركا، لدينا انتخابات ونتائج، كما أننا نبني حججنا استنادا على الحقائق والمنطق، وليس على نظريات المؤامرة والخيال".

وأكد شومر أن هناك عملية واضحة جدا للتعامل مع الاعتراضات من جانب أعضاء الكونغرس عندما يتم الاجتماع للتصويت على نتيجة الانتخابات.

من جانبه، انتقد السيناتور الديمقراطي وعضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، بنيامين كاردين، إعلان عضوين جمهوريين في الكونغرس أنهما سيعارضان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) إن على القادة السياسيين في البلد اعتبار أن الانتخابات حسمت، وأن جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للبلاد.

إعانات للمتضررين

وفي سياق آخر، عرقل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، مشروع قرار أيده ترامب لرفع قيمة إعانة للأميركيين إلى ألفي دولار بدلا من 600، لتخفيف أثر جائحة كورونا.

وقال ماكونيل إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب ليس له سبيل واقعي لإقراره بشكل عاجل في مجلس الشيوخ.

وكان ماكونيل قد طرح مشروع قانون بديل يجمع بين إعانة الألفي دولار وبنود أخرى غير مقبولة بالنسبة للديمقراطيين.

ويقول ماكونيل إن الإعانات لا تهدف لمساعدة المحتاجين؛ لكن الديمقراطيين يؤكدون أن الإعانة مخصصة لأناس هم في أمس الحاجة لها، في مواجهة أزمة صحية أودت بحياة ما يقرب من 340 ألف أميركي.