آيا صوفيا واكتشافات الغاز والنصر في ليبيا.. أردوغان يستعرض إنجازات حكومته في 2020

استعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أهم الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حققتها حكومته خلال العام 2020.

وفي كلمة بمناسبة حلول العام الجديد، تناول أردوغان الصعوبات التي اعترضت بلاده في عام 2020 وكيف تغلبت عليها.

جائحة كورونا

وقال أردوغان إن 2020 شهد كثيرا من الصعوبات، خاصة وباء كورونا، الذي يعد من أشد الأزمات الصحية التي أصابت العالم.

وأشار إلى أن تركيا نجحت في تقليص الخسائر جراء الوباء إلى الحد الأدنى، بفضل البنى التحتية الطبية المتينة، والتدابير الوقائية التي فرضتها في الوقت المناسب.

ولفت إلى افتتاح 16 مستشفى و10 مبانٍ ملحقة، إلى جانب مستشفيين خلال زمن قياسي بعد انتشار الفيروس سعة كل منهما 1000 سرير.

وأوضح أن تركيا لم تنس مواطنيها بالخارج أيضا في ظل الجائحة، إذ أجلت أكثر من 100 ألف من 141 دولة، إلى جانب إجلائها 233 مواطنا بواسطة مروحيات طبية.

وبين أنه في الوقت ذاته أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى 156 دولة و11 منظمة دولية.

وأكد استمرار بلاده في جهود تطوير لقاح مضاد لكورونا، واستيراد المنتج من جهة أخرى، حيث وصلت دفعة من اللقاحات الصينية مؤخرا، وسيتم البدء بعملية التطعيم خلال وقت قصير بعد إتمام الاختبارات عليها.

وحث الرئيس التركي مواطنيه على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية لغاية القضاء على الوباء، وذكرهم باستحضار قوله تعالى "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر"، قائلا إن تركيا "زفت الكثير من الأنباء السارة لمواطنيها خلال الأيام العصيبة في ظل الجائحة".

آيا صوفيا والغاز وليبيا وقره باغ

وذكّر بأن بلاده قامت بعد سنوات طويلة من الانتظار بإعادة آيا صوفيا مسجدا "وافتتاحه وسط دموع الفرح وأحاسيس الفخر والاعتزاز، الجمعة 24 يوليو/تموز الماضي".

ولفت إلى بشرى أخرى زفها بنفسه عندما أعلن اكتشاف أكبر مصدر للغاز الطبيعي في تاريخ الجمهورية التركية، حيث تم العثور على 405 مليارات متر مكعب من الغاز في البحر الأسود، معربا عن أمله باكتشافات مشابهة شرقي المتوسط.

كما أعرب أردوغان عن بالغ افتخاره جراء الانتصارات التي تم تحقيقها في ليبيا، وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأوضح أن تركيا قدمت الدعم للحكومة الليبية الشرعية، وأحبطت بذلك المخططات الإمبريالية هناك، وقطعت الطريق أمام مساعي الانقلابيين بالسيطرة على طرابلس، الأمر الذي ساهم في إطلاق مساعي الحل السياسي بالبلاد، على حد قوله.

وأردف أن الدعم التركي للجيش الأذربيجاني ساهم في إنهاء الاحتلال الأرميني المستمر منذ 30 عاما، وتحرير إقليم قره باغ.

خدمة الشعب

وقال أردوغان إنه أجرى الكثير من الزيارات في سبيل خدمة الوطن والشعب التركي رغم القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، حيث زار 18 ولاية تركية، و12 دولة.

وأردف أنه شارك في الكثير من الاجتماعات بواسطة الاتصال المرئي، مثل قمة الـ20، والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "إلى جانب دفاعي عن مصالح تركيا، قمت سلطت الضوء على تصاعد الإسلاموفوبيا في الغرب خلال كل هذه الاجتماعات".

إصلاحات شاملة

ولفت إلى إنجاز الكثير من المشاريع في شتى المجالات خلال العام الجاري، بدءا من الصناعات الدفاعية والطاقة، مرورا بالزراعة والفن والثقافة، وصولا إلى التجارة الخارجية والنقل.

وأشار إلى أن تحقيق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 6.7% في الربع الثالث من العام، "يعتبر دلالة على النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المرحلة الصعبة، ومؤشرا على إمكانياته القوية خلال المرحلة الجديدة القادمة"

وأوضح أن حكومته بصدد التحضير لإطلاق إصلاحات شاملة تهدف لتعزيز قوة الاقتصاد والديمقراطية والحقوق والحريات، قائلا إنه من المنتظر وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإصلاحات وعرضه على الشعب التركي بداية العام الجديد.

وأعرب في الختام عن أمله في أن يحمل العام 2021 الأمن والرفاه والسعادة والصحة والخير لتركيا والمنطقة والعالم أجمع.