مقتل 7 أشخاص جراء زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب وسط كرواتيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كرواتيا أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر إلى 7 قتلى، وهذا ثاني زلزال يضرب المنطقة خلال يومين.

وأفادت وزارة الداخلية الكرواتية في بيان اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على جثتين جديدتين في بلدتين قريبتين من مركز الزلزال بمدينة بترينجا، جنوب شرقي العاصمة زغرب.

كما صرحت رئيسة بلدية ليكنيك إيفيكا بتروفيتش، بأن كنيسة القديس نيكولاس في مدينة (زازينا) تضررت بشدة، وأن الضحية السابعة للزلزال تم الوصول إليها بعد 6 ساعات من عمليات البحث والإنقاذ.

وشعر السكان بهزات في مناطق بعيدة مثل فيينا فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلومترا جنوب العاصمة الكرواتية زغرب.

وارتفع عدد المصابين إلى 26 شخصًا، 6 منهم حالتهم خطيرة، وأعلن المركز الكرواتي لرصد الزلازل عن تسجيل 16 هزة ارتدادية حول مركز الزلزال بمدينة بترينجا.

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ في مدينتي بترينجا وسيساك اللتين تضررتا من الزلزال، وتم وضع أَسِرّة في الصالات الرياضية بالمدارس للمواطنين الذين تضررت منازلهم.

كما أعلن المسؤولون عن المفاعل النووي في سلوفينيا إغلاقه بشكل مؤقت، كإجراء احترازي تخوفا من عواقب الزلزال، بحسب ما نقل موقع يورونيوز الأوروبي. ​​​​