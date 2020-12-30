البث الحي
سياسة|كرواتيا

مقتل 7 أشخاص جراء زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب وسط كرواتيا

العثور على جثتين جديدتين في بلدتين قريبتين من مركز الزلزال بمدينة بترينجا (رويترز)
العثور على جثتين جديدتين في بلدتين قريبتين من مركز الزلزال بمدينة بترينجا (رويترز)
30/12/2020

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كرواتيا أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر إلى 7 قتلى، وهذا ثاني زلزال يضرب المنطقة خلال يومين.

وأفادت وزارة الداخلية الكرواتية في بيان اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على جثتين جديدتين في بلدتين قريبتين من مركز الزلزال بمدينة بترينجا، جنوب شرقي العاصمة زغرب.

كما صرحت رئيسة بلدية ليكنيك إيفيكا بتروفيتش، بأن كنيسة القديس نيكولاس في مدينة (زازينا) تضررت بشدة، وأن الضحية السابعة للزلزال تم الوصول إليها بعد 6 ساعات من عمليات البحث والإنقاذ.

وشعر السكان بهزات في مناطق بعيدة مثل فيينا فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلومترا جنوب العاصمة الكرواتية زغرب.

وارتفع عدد المصابين إلى 26 شخصًا، 6 منهم حالتهم خطيرة، وأعلن المركز الكرواتي لرصد الزلازل عن تسجيل 16 هزة ارتدادية حول مركز الزلزال بمدينة بترينجا.

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ في مدينتي بترينجا وسيساك اللتين تضررتا من الزلزال، وتم وضع أَسِرّة في الصالات الرياضية بالمدارس للمواطنين الذين تضررت منازلهم.

كما أعلن المسؤولون عن المفاعل النووي في سلوفينيا إغلاقه بشكل مؤقت، كإجراء احترازي تخوفا من عواقب الزلزال، بحسب ما نقل موقع يورونيوز الأوروبي. ​​​​

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حتى القمر له نشاطه الزلزالي

أظهر تحليل بيانات محطات الرصد الأربع التي ثبتها رواد الفضاء في مهمات أبولو أدلة جديدة ترجح نشاطا تكتونيا في القمر، بعد أن كان يعتقد أن القمر عبارة عن كتلة صخرية ميتة.

مئات الضحايا في زلزال إزمير

تزايدت أعداد ضحايا الزلزال، الذي وقع أمس قبالة ساحل “سفري حصار” في بحر إيجة بولاية إزمير التركية، بالغة المئات بين قتيل وجريح حتى ظهر اليوم السبت، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث.

المزيد من سياسة

قاذفتا "بي-52" تحلقان فوق الخليج ومساع دبلوماسية لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

قاذفتان أميركيتان من طراز بي-52 (رويترز)

التطبيع السياحي.. الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات والبحرين وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

جاويش أوغلو: نسعى مع مصر لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتنا

جاويش أوغلو قال إن الحوار بين أنقرة والقاهرة قائم (رويترز)

مغامرة فاشلة واستفاقة متأخرة.. هل تنجح مصر في كبح حفتر والإمارات في ليبيا؟

السيسي (يمين) ومحمد بن زايد ثم حفتر (رويترز)
الأكثر قراءة

في ذكرى إعدام صدام حسين.. ما قصة محاولات تهريبه وما علاقة القذافي بذلك؟

توقيت إعدام صدام ما زال يحمل تفسيرات وتأويلات متباينة (رويترز)

إدانة أممية ودولية لتفجيرات مطار عدن.. الخارجية اليمنية تتهم الحوثيين بمواصلة استهداف مقر الحكومة بقصر المعاشيق

أشعل مواقع التواصل.. تسجيل جديد لرغد صدام حسين في ذكرى إعدامه.. وهذا أبرز ما قالته

بيان رغد قوبل بردود فعل متباينة على مواقع التواصل (الجزيرة)

منافع اقتصادية ورسائل لأوروبا.. هكذا توصلت تركيا وبريطانيا لاتفاق تجاري ضخم

بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين التكتل الأوروبي وبريطانيا أعلنت لندن عن توقيع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا (الجزيرة)