ميدل إيست آي: 2021 يحمل مؤشرات واعدة لتحقيق السلام في ليبيا

نشر موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني مقالا للمبعوث الليبي الخاص إلى دول المغرب العربي، جمعة القماطي، حاول فيه استشراف فرص تحقيق السلام في ليبيا وإمكانية التوصل إلى حل سياسي دائم عام 2021، يضع حدا للحرب الأهلية التي تعصف بالبلد منذ سنوات.

ويرى القماطي في مقاله أن فرص التوصل إلى حل سياسي نهائي يحقق السلام والاستقرار في ليبيا تعتمد إلى حد كبير على نتائج العملية السياسية الحالية التي تقودها الأمم المتحدة بين فرقاء الأزمة الليبية.

كما يرى أن الخطوط العريضة التي حددها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وتحديدا مسألة تنظيم انتخابات وطنية في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2021، تمثل أفضل فرصة لليبيين لتوحيد مؤسساتهم السياسية والسيادية وتحقيق مستقبل أفضل لبلدهم.

وأعرب القماطي عن تفاؤله بأن يحمل عام 2021 أخبارا جيدة لليبيين على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل احتمال إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، مثل توحيد سعر الصرف الأجنبي ودعم الدينار الليبي، من شأنها أن تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الليبيين بشكل كبير.

وأوضح أن الظروف الراهنة في ليبيا تختلف عما كانت عليه في بداية عام 2020 حين أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر حربا شاملة انتهت بفشل حملته العسكرية على العاصمة طرابلس.

منعطف

ويرى القماطي أن فرص تحقيق السلام الدائم في ليبيا ترتبط بشكل مباشر بالتدخلات الأجنبية في الصراع، فتدخل دول مثل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر وروسيا عمّق الأزمة عبر دعم المحاولة الانقلابية التي قام بها حفتر، وهذا يعني أن التوصل إلى حل سياسي سيكون أمرا صعب المنال ما لم يبد المجتمع الدولي رغبة حقيقية في وقف هذا التدخل غير القانوني.

كما أشار إلى أن آليات الصراع قد تغيرت إلى حد كبير في عام 2020 بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم فتحتا المجال لتدخل أنقرة عسكريا من أجل مساعدة الحكومة في التصدي لمليشيات حفتر والمرتزقة المدعومين من الخارج.

ويرى الكاتب أن التدخل التركي أدى إلى تغيير ميزان القوى لمصلحة حكومة الوفاق الوطني، ومكّنها من استعادة مناطق إستراتيجية في غرب ليبيا، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة، وأجبر قوات حفتر والمرتزقة المدعومين إماراتيا على التراجع إلى حدود سرت.

وعلى الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية التي تعزز فرص التوصل إلى حل سلمي، فإن السياسي الليبي البارز يرى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية المتنازعة بجنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2020 كان اتفاقا هشا، إذ لم تتضح بعد إمكانية تنفيذ البنود الرئيسة المتفق عليها، مثل مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الأراضي الليبية في غضون 90 يوما.

وتزامن اتفاق وقف إطلاق النار مع استئناف المسار السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في سبتمبر/أيلول 2020.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج حينئذ نيته الاستقالة من منصبه، وتسليم مهامه إلى القيادة الجديدة التي كان من المنتظر تشكيلها قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة لا يزال صعب المنال وفقا للكاتب، فقد فشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى حلول توافقية بشأن هيئة حكم موحدة، وتشير التوقعات إلى أن السراج سيبقى في منصبه حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

حسابات موسكو

ويرى القماطي أن من أهم التطورات على الساحة الليبية في عام 2020 هو تثبيت روسيا أقدامها في البلاد عسكريا وسياسيا من دون أن تواجه أي موقف جدي من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما.

في المقابل، لم تستطع دول الاتحاد الأوروبي أن تبلور موقفا موحدا بشأن الصراع في ليبيا بسبب الخلافات الداخلية التي أصبحت أكثر وضوحا بمغادرة المملكة المتحدة.

ورجح الكاتب أن تشهد السياسة الأميركية تجاه ليبيا في عام 2021 بعض التغيير في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، فمن المنتظر اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد التدخل العسكري الروسي في البلاد.

وتوقع القماطي أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في جنيف، رغم طبيعته الهشة، لأن حفتر لم يعد يمسك بزمام الأمور حتى يعيد إطلاق حملته العسكرية، بعد أن أحكمت روسيا قبضتها على مليشياته وأصبحت تتحكم في كل خيوط اللعبة حسب رأيه.

كما توقع ألا تقدم روسيا على المخاطرة في الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا على التراب الليبي، وأن تجنح موسكو إلى دعم الحوار السياسي بهدف التوصل إلى حل شامل، حتى وإن لم يكن حفتر جزءا من الحل.