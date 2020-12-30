سوريا تعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على ريف دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري إن جنديا قتل وجرح 3 آخرون في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على ريف العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم الأربعاء لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة.

من جهته، ذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق الغربي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله "نفذ العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق".

ولم يصدر أي بيان من جانب إسرائيل حول هذا القصف الذي تحدثت عنه المصادر السورية، علما أن إسرائيل نادرا ما تعلق على الأخبار التي تتحدث عن غاراتها بين الفينة والأخرى على مواقع داخل التراب السوري.