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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد بوادر إبطال اعتراضه على ميزانية الدفاع.. ترامب يهاجم قادة الجمهوريين

ترامب هاجم بشدة قادة الجمهوريين في الكونغرس ووصفهم بـ"الضعفاء" (رويترز)
ترامب هاجم بشدة قادة الجمهوريين في الكونغرس ووصفهم بـ"الضعفاء" (رويترز)
29/12/2020

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، في حين يواجه احتمال إبطال اعتراضه على الميزانية الدفاعية في سابقة من شأنها أن تشكل إحراجا كبيرا له في الأيام الأخيرة من عهده.

ومن منتجع مارالاغو الذي يملكه في فلوريدا حيث يمضي عطلته أطلق ترامب البالغ 74 عاما تغريدة جاء فيها أن "القيادة الضعيفة والمتعَبة للجمهوريين ستسمح بتمرير مشروع قانون الميزانية الدفاعية".

وتابع ترامب "عمل جبان ومشين وخضوع تام من قبل أشخاص ضعفاء أمام كبرى شركات التكنولوجيا".

وكان الرئيس المنتهية ولايته قد اعترض على مشروع الميزانية الدفاعية للعام 2021 بسبب "المادة 230" التي تحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.

وأضاف متوجّها إلى الجمهوريين "تفاوضوا على مشروع قانون أفضل أو غيروا قادتكم الآن"، وشدد على أن "مجلس الشيوخ يجب ألا يصادق على مشروع قانون الميزانية الدفاعية قبل إصلاحه".

تجاهل جمهوري

وتجاهل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تغريدات ترامب، وحدد يوم الأربعاء موعدا للتصويت على إبطال اعتراض الرئيس على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.

لكن السيناتور بيرني ساندرز قدّم اعتراضا إجرائيا يمكن أن يرجئ التصويت إلى الجمعة.

وكان ساندرز وأعضاء ديمقراطيون آخرون قد طالبوا ماكونيل بإجراء تصويت متزامن على زيادة المساعدات الاقتصادية من 600 دولار إلى ألفي دولار، في إجراء أقره مجلس النواب الاثنين بغالبية كبيرة وأيده ترامب في نهاية المطاف.

كما هاجم ترامب قادة الحزب الجمهوري لعدم تأييدهم المزاعم التي يطلقها من دون أي دليل، والتي يشدد فيها على أنه فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني على جو بايدن.

وغرّد الرئيس المنتهية ولايته "نحن بحاجة إلى قيادة جمهورية جديدة وحيوية"، مضيفا "هل يمكنكم أن تتخيلوا لو أن الجمهوريين سرقوا الانتخابات الرئاسية من الديمقراطيين، لكانت أبواب الجحيم قد فُتحت".

وتابع أن "القيادة الجمهورية لا تريد سوى المسار الأقل مقاومة". وأضاف ترامب "قادتنا (ليس أنا بالتأكيد) مثيرون للشفقة. يعلمون فقط كيف يخسرون. ملاحظة: لقد ساهمت بفوز الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ في الانتخابات. أعتقد أنهم نسوا".

انتخابات مفصلية

ويأتي هجوم ترامب على قيادة الحزب الجمهوري قبل أسبوع من انتخابات مفصلية في ولاية جورجيا للفوز بمقعدين في مجلس الشيوخ، في استحقاق من شأنه أن يحدد هوية الحزب الذي سيحظى بالغالبية في المجلس.

ومن المقرر أن يزور ترامب الولاية الجنوبية في الرابع من يناير/كانون الثاني من أجل خوض حملة لدعم المرشحين الجمهوريين ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر عشية اليوم الانتخابي.

وجورجيا ولاية جمهورية الانتماء إجمالا، لكنها صوتت بفارق ضئيل لمصلحة بايدن في الانتخابات الرئاسية، ويخوض فيها بيرديو ولوفلر سباقا محموما مع المرشّحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل وورنوك.

وصوّت 322 نائبا مقابل 87 أمس الاثنين على تخطي اعتراض ترامب على الميزانية الدفاعية البالغة 740 مليار دولار، بينهم 109 جمهوريين.

ومن المتوقع أن يجري هذا الأسبوع التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حيث يتعين أن ينال النص تأييد ثلثي الأعضاء لإبطال اعتراض الرئيس.

وفي بيان أصدرته عقب التصويت، هاجمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترامب واعتبرت أن اعتراضه على مشروع قانون الميزانية الدفاعية "متهور"، داعية إياه إلى وضع حد لـ"حملة الفوضى" التي يخوضها.

المصدر : الفرنسية

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