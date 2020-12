بعد بوادر إبطال اعتراضه على ميزانية الدفاع.. ترامب يهاجم قادة الجمهوريين

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، في حين يواجه احتمال إبطال اعتراضه على الميزانية الدفاعية في سابقة من شأنها أن تشكل إحراجا كبيرا له في الأيام الأخيرة من عهده.

ومن منتجع مارالاغو الذي يملكه في فلوريدا حيث يمضي عطلته أطلق ترامب البالغ 74 عاما تغريدة جاء فيها أن "القيادة الضعيفة والمتعَبة للجمهوريين ستسمح بتمرير مشروع قانون الميزانية الدفاعية".

وتابع ترامب "عمل جبان ومشين وخضوع تام من قبل أشخاص ضعفاء أمام كبرى شركات التكنولوجيا".

وكان الرئيس المنتهية ولايته قد اعترض على مشروع الميزانية الدفاعية للعام 2021 بسبب "المادة 230" التي تحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.

وأضاف متوجّها إلى الجمهوريين "تفاوضوا على مشروع قانون أفضل أو غيروا قادتكم الآن"، وشدد على أن "مجلس الشيوخ يجب ألا يصادق على مشروع قانون الميزانية الدفاعية قبل إصلاحه".

وتجاهل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تغريدات ترامب، وحدد يوم الأربعاء موعدا للتصويت على إبطال اعتراض الرئيس على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.

لكن السيناتور بيرني ساندرز قدّم اعتراضا إجرائيا يمكن أن يرجئ التصويت إلى الجمعة.

Weak and tired Republican "leadership" will allow the bad Defense Bill to pass. Say goodbye to VITAL Section 230 termination, your National Monuments, Forts (names!) and Treasures (inserted by Elizabeth "Pocahontas" Warren), 5G, and our great soldiers….

وكان ساندرز وأعضاء ديمقراطيون آخرون قد طالبوا ماكونيل بإجراء تصويت متزامن على زيادة المساعدات الاقتصادية من 600 دولار إلى ألفي دولار، في إجراء أقره مجلس النواب الاثنين بغالبية كبيرة وأيده ترامب في نهاية المطاف.

كما هاجم ترامب قادة الحزب الجمهوري لعدم تأييدهم المزاعم التي يطلقها من دون أي دليل، والتي يشدد فيها على أنه فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني على جو بايدن.

وغرّد الرئيس المنتهية ولايته "نحن بحاجة إلى قيادة جمهورية جديدة وحيوية"، مضيفا "هل يمكنكم أن تتخيلوا لو أن الجمهوريين سرقوا الانتخابات الرئاسية من الديمقراطيين، لكانت أبواب الجحيم قد فُتحت".

وتابع أن "القيادة الجمهورية لا تريد سوى المسار الأقل مقاومة". وأضاف ترامب "قادتنا (ليس أنا بالتأكيد) مثيرون للشفقة. يعلمون فقط كيف يخسرون. ملاحظة: لقد ساهمت بفوز الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ في الانتخابات. أعتقد أنهم نسوا".

….Can you imagine if the Republicans stole a Presidential Election from the Democrats – All hell would break out. Republican leadership only wants the path of least resistance. Our leaders (not me, of course!) are pathetic. They only know how to lose! P.S. I got MANY Senators..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020