بعد رحلة علاج استغرقت شهرين في ألمانيا.. الرئيس الجزائري يعود لبلاده

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده الثلاثاء بعد أن أمضى شهرين يُعالج في مستشفى ألماني إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال فترة تعيش فيها البلاد على وقع أزمة سياسية واقتصادية.

وظهر تبون (75 عاما) في صور بثها التلفزيون الحكومي بحال أفضل من آخر ظهور له قبل 3 أسابيع، لكن قدمه اليمنى كانت مضمدة دون أي توضيح بالخصوص.

وبث التلفزيون في نشرة أخبار الثامنة التي تأخرت عدة دقائق، تصريحا مقتضبا للرئيس من مطار بوفاريك العسكري، قال فيه "البعد عن الوطن صعب، وهو أصعب على من يتحمل المسؤولية". وتابع "الحمد لله على العودة الميمونة ولم يتبق إلا القليل، القليل جدا" من فترة العلاج.

وسافر تبون إلى ألمانيا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بعد أيام من قوله إنه دخل في عزل صحي بعد ثبوت إصابة مساعدين له بفيروس كورونا.

وفي الذكرى الأولى لانتخابه في 13 ديسمبر/كانون الأول، سُجّل أول ظهور له منذ مغادرته الجزائر، من خلال خطاب عبر تويتر نقله التلفزيون الحكومي قال فيه إنه يتعافى من المرض وسيعود في مدة تتراوح بين أسبوع و3 أسابيع.

وكان تبون قد وعد بسلسلة إصلاحات للمساعدة في تنويع الاقتصاد، ومن المتوقع أن يوقع هذا الأسبوع قانون ميزانية العام المقبل، ويصادق قريبا على مواعيد الانتخابات المحلية والبرلمانية.