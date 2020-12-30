لحضور القمة الخليجية 41.. أمير قطر يتسلم دعوة الملك السعودي

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية تضمنت دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة الخليجية، المقرر عقدها في الخامس من يناير/كانون الثاني القادم.

وقال الديوان الأميري -في بيان رسمي- إن "أمير قطر تسلم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أن الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح الحجرف سلّم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

وقبل أيام، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن الملك السعودي كلف الأمين العام للمجلس بنقل دعوات حضور القمة إلى قادة الخليج.

ويسود تفاؤل بأن تشهد تلك القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بعد توسط دول بينها الكويت.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.

ومنذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، وتتهمها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

كما أن العلاقات بين قطر وإيران كانت أحد المبررات التي دفعت بها الدول الأربع من أجل حصار قطر.