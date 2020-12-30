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سياسة|عراق

لتأمين المنطقة الخضراء.. واشنطن تقدم 30 مدرعة للجيش العراقي

مدرعة تابعة للجيش الأميركي في العراق (غيتي)
مدرعة تابعة للجيش الأميركي في العراق (غيتي)
30/12/2020

قالت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة سلمت الجيش العراقي 30 سيارة مدرعة للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء".

وأوضحت السفارة أن هذه الآليات سُلمت في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

وأكدت السفارة أن هذه المساهمة جزء من خطة أكبر لدعم الفرقة الخاصة المكلفة بتأمين مركز مدينة بغداد، مشددة على التزام واشنطن بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق.

وتقع المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، وتضم سفارة الولايات المتحدة وأغلب البعثات الدبلوماسية الأجنبية، فضلا عن مقرات الحكومة والبرلمان ومنازل كبار مسؤولي الدولة.

وتتعرض المنطقة منذ العام الماضي لهجمات صاروخية متكررة من قبل مجهولين، يشتبه في أنهم عناصر في فصائل عراقية مقربة من إيران.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليًّا مكونا من أكثر من 60 دولة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وتقديم التدريب والمشورة للقوات المسلحة المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء متوترة يشهدها العراق مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

وتسود مخاوف من شن الفصائل العراقية المقربة من إيران هجمات على القوات والمصالح الأميركية، وسط تحذير من واشنطن بأنها سترد بقوة على أي هجوم يوقع ضحايا أميركيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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