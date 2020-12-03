مؤتمر دعم الشعب اللبناني.. دعوة للإسراع بخطة ماكرون وقلق حول الفقر وهجرة المواطنين

قالت السفارة الفرنسية في بيروت إن مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي عقد الأربعاء عبر الفيديو دعا للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية ذات مصداقية على أساس المبادرة الفرنسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة اليوم الخميس لعرض مخرجات المؤتمر الدولي الثاني لدعم الشعب اللبناني الذي عقد أمس برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات لبنانية غير حكومية.

وأكد البيان على "الحاجة الماسة لاتفاق القادة السياسيين اللبنانيين بأسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة… على أساس المبادرة الفرنسية".

ووفقا للبيان فقد أتاح المؤتمر للمجتمع الدولي أن "يجدد التزامه بالوقوف إلى جانب لبنان في المأساة التي طالت السكان في جسدهم وقلوبهم"، في إشارة إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي.

وفي الوقت نفسه أعرب المشاركون عن "قلقهم حيال تأخر نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، كما ناقشوا إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار.

وقال المشاركون إن إعادة الإعمار يجب أن تستند إلى "إعادة البناء والإدارة بشكل أفضل واتخاذ القرار بشفافية".

أزمة إنسانية

وأعرب المؤتمر عن قلقه بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومخاوفه من "الأزمة الإنسانية الناشئة"، مشيرا إلى "تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرا، مما دفع العديد من اللبنانيين إلى الهجرة".

واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أن هذا "كساد متعمد"، مشيرا إلى أن "لبنان في حال إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة".

وأشار البيان إلى أن الالتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ الرابع من أغسطس/آب الماضي، قد تم الوفاء بها في كل المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة.

وكانت فرنسا قد نظمت عقب انفجار مرفأ بيروت المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب اللبناني، واتفق خلاله المشاركون على تقديم نحو 300 مليون دولار مساعدات عاجلة تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أطلق الرئيس الفرنسي ماكرون مبادرة لتشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين غير حزبيين لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية عاجلة، غير أن المبادرة تواجه عقبات تحول دون تنفيذها حتى الآن.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في بيروت إن المجتمع الدولي الذي يتابع مسيرة الإصلاح في لبنان "عليه أن يطمئن".

وتحدث عون خلال اللقاء عن الصعوبات التي يواجهها لبنان "ومنها تداعيات الحرب السورية عليه ونزوح أكثر من مليون و800 ألف سوري إلى لبنان وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات اللبنانية"، حسب قوله.

انتقاد للقادة اللبنانيين

من جهته، أكد الوزير البريطاني أن لبنان يتهدده الجوع إذا لم يتحرك زعماؤه، واصفا ما يمر به البلد بأنه "مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها"، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تُحمّل الطبقة السياسية في بيروت مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.

وقال كليفرلي في بيان إن "الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر الأمن الغذائي.. لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه".

وأضاف "الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت. لا بد أن يتحرك زعماء لبنان".

ومنذ ما يزيد على سنة، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990). وانتشرت على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية صور أناس يبحثون في صناديق القمامة أو يبيعون متعلقاتهم على الإنترنت من أجل الطعام.