غرد من قبره.. سخرية من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض عن الخميني

أثارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام المحلية، عن تغريدة كتبها المرشد الإيراني السابق آية الله الخميني المتوفى في 1989.

وقال مغردون إن الخميني غرّد من قبره، في حين شبه آخرون المتحدثة باسم البيت الأبض بالرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.

وقالت ماكيناني في حديث عن إجراءات تويتر مع المستخدمين "بالنظر إلى ما يقوم به تويتر، فمنذ أسابيع قليلة مضت غرّد آية الله الخميني قائلاً لماذا تعد إثارة الشكوك حول الهولوكوست أمرًا لا يستحق الاهتمام؟".

وأضافت أنها لم تر أن تويتر قد وضع علامة على تلك التغريدة رغم أنه أمر غير مهذب، على حد تعبيرها.

وتابعت "لقد قام الخميني أيضا بالتغريد ناشرا أن إسرائيل ورم سرطاني قاتل يجب اقتلاعه من جذوره وتدميره"، مضيفةً أنه الأمر الذي لم تقم تويتر بوضع علامة عليه أو حظره.

وجاء حديث ماكيناني في معرض دفاعها عن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي هدد باستخدام حقه في تعطيل القانون المخصص للموازنة السنوية لوزارة الدفاع بسبب المادة الخاصة بحصانة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "الفصل 230 هو هدية حصانة تمنحها الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويمثل تهديدا خطيرا لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات".

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it – corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020