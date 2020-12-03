البث الحي
طاقة نووية|سياسة|إيران

صراع سياسي بإيرن على إدارة النووي.. المحافظون يصعّدون وروحاني يطالب بالتأني وظريف يطمئن القوى الدولية

روحاني حث على التحلي بالصبر وطالب المحافظين بعدم تحويل الملف النووي إلى مسألة انتخابية (الأناضول)
روحاني حث على التحلي بالصبر وطالب المحافظين بعدم تحويل الملف النووي إلى مسألة انتخابية (الأناضول)
3/12/2020

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني التيار المحافظ في بلاده إلى التأني وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات بشأن البرنامج النووي، في حين طمأن وزير الخارجية جواد ظريف القوى الدولية بشأن استعداد طهران للوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا ما عادت الولايات إلى الاتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني "أدعو الجميع في البرلمان والسلطة القضائية والقوات المسلحة إلى أن نتضامن ونسعى جميعا لخلق حالة من الأمل والاستقرار داخل البلاد".

جاء ذلك بعد تصديق البرلمان على قانون يقضي بتقييد حركة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف العمل بـ"البروتوكول الإضافي". وصادق مجلس صيانة الدستور على هذا القانون أمس الأربعاء.

وتزامن تصعيد التيار المحافظ مع مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده، الذي اغتيل الجمعة الماضية قرب طهران. وتتهم إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف العملية.

لكن روحاني شدد اليوم الخميس على ضرورة أن تُبنى القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية على أساس من الحكمة والتجارب السابقة.

وأضاف "لا نتسرع لحل بعض المواضيع ولا نرتبك.. ولا نخاف من أن يعود فضل أي تحرك إيجابي إلى الحكومة.. دعونا نختار خطواتنا بالتأني والحكمة".

وتحاول حكومة روحاني منع المحافظين من الهيمنة على الملف، مما قد يحول دون التوصل لتفاهم مع الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن، الذي يتسلم منصبه الشهر المقبل.

وقال روحاني "دعونا نسمح لمن لديه تجارب في هذه الملفات لأكثر من 20 عاما وألحق الهزيمة بالولايات المتحدة في ملف السياسة الخارجية، أن ينجز عمله.. نعلم أننا جميعا أشقاء وهدفنا واحد".

وأكد روحاني على ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية لصراعات داخلية على السلطة.

ويرى مراقبون أن المحافظين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس الإصلاحي روحاني مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وخاطب روحاني خصومه السياسيين قائلا "زملائي الأعزاء، الوقت لا يزال مبكرا جدا لبدء الحملات الانتخابية".

حسن النية
من جانبه، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس الولايات المتحدة على إبداء حسن النية بالعودة للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018.

وأضاف أنه إذا احترمت الولايات المتحدة التزاماتها الأصلية، فإن طهران ستعود للامتثال الكامل للاتفاق.

وشدد ظريف على أنه يجب على واشنطن التوقف عن انتهاك قرارات مجلس الأمن، واصفا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمارقة.

وأكد أن إيران لن تعيد التفاوض بشأن ما تم التوصل إليه في الاتفاق النووي.

وفي سياق آخر، قال ظريف لمؤتمر دبلوماسي إيطالي عبر رابط فيديو، إن طهران مستعدة لمزيد من صفقات تبادل السجناء بعد أن بادلت أكاديميا بريطانيا أستراليا مسجونا بثلاثة إيرانيين محتجزين في الخارج.

وأضاف "بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع.. إيران على استعداد للمبادلة. نستطيع القيام بذلك غدا ويمكن أن نقوم بذلك اليوم".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك اَليستر إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أوضح أنه ربما يأخذ بعين الاعتبار عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "بلا حدود" الذي يعاد بثه لاحقا على شاشة الجزيرة، أن الاتحاد الأوروبي يرحب بذلك الطرح.

حول هذه القصة

بعد اغتيال كبير علمائها النوويين وقائد بحرسها الثوري.. هل ترد إيران على الأراضي العراقية؟

لم يكد جثمان كبير علماء إيران النوويين محسن فخري زاده يوارى الثرى حتى منيت إيران بخسارة أخرى تمثلت في اغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان على الحدود العراقية السورية الاثنين الماضي.

المزيد من اقتصادي

تركيا تؤيد حوارا غير مشروط مع اليونان

أقصوى اتهم اليونان بالتراجع عن اتفاق لاستئناف الحوار (الأناضول)

برنت عند أعلى مستوى منذ مارس.. هل ينهار بيت أوبك بلس؟

أوبك وحلفاؤها عززت أسعار النفط باتفاق تاريخي لخفض الإمدادات لتعويض تأثير وباء كورونا على الطلب (رويترز)

بلومبيرغ: حصص النفط وراء التوتر السعودي الإماراتي

أوبك وحلفاؤها عززت أسعار النفط باتفاق تاريخي لخفض الإمدادات لتعويض تأثير وباء كورونا على الطلب (رويترز)

إيران تراقب انتهاء حقبة ترامب وتقدم عرضا لبايدن

إيران سبق أن أعلنت تنصلها من الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأميركية الأحادية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

أين ذهبت مليارات القذافي؟.. تحقيق هولندي يكشف أسرارا لافتة عن الأموال الليبية المسروقة

الفيلم كشف عن قيام 179 طائرة تجارية بنقل الأموال الليبية المسروقة (مواقع التواصل)

تل أبيب تدعو الإسرائيليين لتجنب 3 أمور عند الحديث مع الإماراتيين

إماراتيون داخل مطار بن غوريون الإسرائيلي في 26 من الشهر الماضي (رويترز)

كي تصبح مواطنا أميركيا.. عليك الإجابة عن مجموعة أسئلة خادعة

التعديلات قد تبدو عديمة الضرر لكن الهدف النهائي هو "الحد من الهجرة النظامية" (غيتي)

ذكروه بمصير صدام والقذافي.. حملة سعودية على الغانم بعد رميه أوراق خطة السلام الأميركية بسلة المهملات