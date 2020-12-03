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سياسة|إسرائيل

لحماية منصات الغاز.. إسرائيل تتسلم سفينة حربية متطورة من ألمانيا

جانب من مراسم تسلم البحرية الإسرائيلية للسفينة الجديدة (رويترز)
جانب من مراسم تسلم البحرية الإسرائيلية للسفينة الجديدة (رويترز)
3/12/2020

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسلمه سفينة حربية من طراز "ساعر 6" (Sa’ar6)، الأولى من إجمالي 4 سفن اشترتها إسرائيل من ألمانيا قبل 5 سنوات.

وقال الجيش في بيان إن "مراسم تسلم سفينة ساعر 6 الحربية جرت أمس، الأربعاء، في ميناء مدينة حيفا (شمال)، بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وأضاف هذه أول سفن "ساعر 6" التي تنضم إلى سلاح البحرية؛ لتشكل حصنا منيعا في وجه التحديات، ولتعزيز حماية المصالح الاقتصادية البحرية والإستراتيجية لإسرائيل.

وتابع "سيتم في المرحلة اللاحقة تجهيز السفينة بالأنظمة العسكرية القتالية والإلكترونية المتطورة في حوض بناء السفن بميناء حيفا".

في السياق نفسه، أفادت هيئة البث الرسمية اليوم، الخميس، أن السفينة المذكورة هي أول سفينة صواريخ من مجمل 4 سفن ألمانية الصنع من نوع (ساعر 6) كانت إسرائيل قد اشترتها قبل حوالي 5 سنوات.

وذكرت أن مهمة هذه السفن الحربية ستكون حماية منصات الغاز والمياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل.

وأوضحت أن سفن الصواريخ من نوع "ساعر 6" مجهزة بأجهزة رادار متطورة، ومنظومات سلاح حديثة تشمل صواريخ بحر-بحر متقدمة، وصواريخ لاعتراض الهجمات الصاروخية.

وجاء استلام السفينة وسط أجواء من التوتر بين إسرائيل وإيران، على خلفية اتهام طهران لأجهزة أمن إسرائيلية باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وتعهدها برد مزلزل.

المصدر : وكالة الأناضول

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