هل يستطيع ترامب أن يعفو رئاسيا عن نفسه وعائلته؟

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم في 22 يوليو/تموز 2017 بتغريدة قال فيها إن الجميع يتفق على أن الرئيس لديه السلطة الكاملة للعفو عن نفسه، فـ "لماذا نفكر في ذلك؟ في حين أن الجريمة الوحيدة هي التسريبات ضدنا. لا تصدقوا الأخبار الكاذبة".

ودفع ذلك لنشر سلسلة من المقالات والتعليقات بشأن قدرة الرئيس على العفو عن نفسه، خاصة أن تغريدة ترامب جاءت مع بداية تحقيق التدخل الروسي في انتخابات 2016، والذي خلصت نهاية المطاف إلى أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرئيس ترامب في ذلك الوقت.

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017