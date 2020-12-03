كورونا.. دول العالم تسابق الزمن لتوفير اللقاح و100 ألف مصاب بالمستشفيات الأميركية في يوم واحد

تنطلق الأسبوع المقبل حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا وروسيا، في وقت دخل أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا المستشفيات الأميركية خلال يوم واحد.

وأسفر الوباء عن وفاة مليون و482 ألفا و240 شخصا على مستوى العالم، وإصابة نحو 64 مليونا منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور الوباء أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وباتت الحكومة البريطانية الأولى التي تصادق على استخدام واسع النطاق للقاح الأميركي الألماني، معتبرة أنه "يتّسم بمعايير سلامة ونوعية وفاعلية صارمة".

وأعلنت أنه سيصبح متوفراَ اعتباراً من الأسبوع المقبل في كل أنحاء المملكة المتحدة التي سجّلت أكبر حصيلة وفيات في أوروبا مع 59 ألفا و51 حالة.

ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة بالنبأ "الرائع" مؤكدا أن الحماية التي توفرها اللقاحات "ستسمح لنا على المدى الطويل بمعاودة حياتنا الطبيعية وإطلاق عجلة الاقتصاد مجددا".

كما تعرّض جونسون لانتقادات كثيرة على خلفية إدارة حكومته للأزمة الصحية، وتراجعت شعبيته بعدما حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية قبل عام، وهو الآن يواجه نقمة متزايدة حتى داخل حزبه.

وبعد ساعات قليلة من إعلان بريطانيا الترخيص للقاح فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البدء اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل بحملة تلقيح "واسعة النطاق" ضد فيروس كورونا في البلاد، ستكون مجانية للمواطنين.

ولقاح سبوتنك-في (Sputnik V) الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث في موسكو بات الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 40 ألف متطوع.

وتعد روسيا البلد الرابع الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وسجلت الأربعاء 25 ألفا و345 إصابة جديدة في 24 ساعة، وعددا قياسيا جديدا من الوفيات في يوم واحد بلغ 589.

أميركا.. ارتفاع قياسي للإصابات

وفي أميركا، تقدمت شركة مودرنا (Moderna) بطلب ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير، لترخيص لقاحها المضاد لفيروس كورونا، وقد سبقتها إلى ذلك فايزر-بيونتك.

وفي حال الحصول على ضوء أخضر، قد يتوافر اللقاحان اعتبارا من الشهر الحالي بالولايات المتحدة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات في العالم مع 270 ألفا و450 وفاة.

وسجّلت الولايات المتّحدة الثلاثاء أكثر من 2500 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق بهذا البلد منذ نهاية أبريل/نيسان، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أيضا أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، وقد أكد المرصد الأميركي لتعقب كورونا أن أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا نقلوا إلى مستشفيات البلاد خلال يوم واحد، وهو أعلى معدل تشهده الولايات المتحدة على الإطلاق.

حملات تطعيم إلزامية بتركيا واليابان

من جهتها أقرت اليابان الأربعاء مشروع قانون ينص على توفير اللقاحات مجانا لكافة سكان البلاد البالغ عددهم 126 مليونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مشروع القانون يتضمن بندا يلزم المواطنين من حيث المبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بيد أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تأكيد فعالية و​سلامة​ اللقاحات بشكل كامل.

ووفقا للوزارة، تم التعاقد مع شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية لتوفير اللقاحات، فضلا عن توقيع اتفاقيات كبرى مع شركتي أسترا زينيكا للأدوية وفايزر الأميركية، بهدف تأمين لقاح كورونا لجميع المواطنين بحلول نهاية يونيو/حزيران 2021.

وسجلت اليابان خلال 24 ساعة المنقضية 1692 إصابة جديدة بكورونا رفعت إجمالي الإصابات إلى 150 ألفًا و386 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 2172 بعد تسجيل 33 حالة جديدة.

وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن بلاده تنتظر وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف قوجة: إذا كانت التطورات مثل ما نتوقع، فإن تركيا ستكون من بين أول الدول التي انطلقت في عملية التطعيم مبكرا.

وأشار إلى أنهم يخططون لإجراء عمليات التطعيم ضد كورونا في 4 مراحل، تمنح الأولوية في الأولى لتطعيم العاملين بالقطاع الصحي، ثم بقية القطاعات وشرائح المجتمع بالتدريج.