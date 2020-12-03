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سياسة|أذربيجان

أذربيجان وأرمينيا تعلنان عدد قتلاهما في معارك قره باغ

المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان اندلعت أواخر سبتمبر/أيلول (رويترز)
المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان اندلعت أواخر سبتمبر/أيلول (رويترز)
3/12/2020

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الخميس إن 2783 من جنودها قُتلوا خلال المعارك التي استمرت 6 أسابيع مع قوات أرمينية في إقليم ناغورنو قره باغ.

وكانت أرمينيا قد أعلنت في وقت سابق أن 2317 جنديا قضوا في المعارك التي أودت أيضا بحياة 93 أذربيجانيا و50 أرمينيا على الأقل من المدنيين.

واندلعت مواجهات بين البلدين أواخر سبتمبر/أيلول، وتواصلت رغم جهود بذلتها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للاتفاق على وقف لإطلاق نار.

وقد وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقية سلام برعاية روسية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وخسرت الأخيرة -بموجب الاتفاق- 7 مناطق كانت قد سيطرت عليها حول قره باغ خلال حرب التسعينيات.

وانتشر قرابة 2000 من جنود حفظ السلام الروس بين الجانبين، وعلى امتداد ممر لاتشين، البالغ 60 كيلومترا، والذي يعبر المناطق التي تصل ستيباناكرت في أرمينيا.

وجرى تسليم مساحات شاسعة من الأراضي، التي كانت تحت سيطرة الأرمن في ناغورنو قره باغ، لأذربيجان التي سيطرت قواتها على أراض بينها مناطق كانت قد خسرتها في حرب سابقة في تسعينيات القرن الماضي.

المصدر : وكالات

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