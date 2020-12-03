إيفانكا ترامب تقدم إفادتها لمكتب المدعي العام وتعتبر دوافع التحقيق سياسية

قالت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي إنها قضت أكثر من 5 ساعات للإدلاء بإفادتها لدى مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أنه شكك في الأسعار التي فرضها فندق ترامب خلال حفل التنصيب.

وذكرت إيفانكا في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أطلعت المحققين على بريد إلكتروني قبل 4 سنوات، يتضمن تعليمات للفندق باعتماد أسعار معقولة، وشددت على أن دوافع هذا التحقيق سياسية وأنه إهدار لأموال دافعي الضرائب.

وقام محققون في العاصمة الأميركية واشنطن بأخذ إفادة ابنة ترامب ومستشارته الشخصية، وذلك ضمن التحقيق في سوء استخدام للأموال التي كانت مخصصة لحفل تنصيب الرئيس عام 2017.

وقد رفع مكتب المدعي العام في العاصمة واشنطن دعوى قضائية في يناير/كانون الثاني الماضي ضد مؤسسة ترامب التجارية ولجنة التنصيب الرئاسية يتهمهما فيها بسوء التصرف في مبلغ أكثر من مليون دولار جمعته منظمة غير ربحية، عبر صرفه على فعاليات في فندق في العاصمة يملكه الرئيس الأميركي.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -نقلا عن مصادر مطلعة- أن الرئيس ترامب يدرس مع مستشاريه إصدار عفو رئاسي استباقي عن 3 من أبنائه وصهره جاريد كوشنر وكذلك محاميه رودي جولياني، قبل مغادرته البيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة الأميركية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء، بأن ترامب أخبر مستشاريه بأنه قلق من احتمالية استخدام إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن وزارة العدل للانتقام منه من خلال استهداف 3 من أبنائه هم دونالد الابن وإريك وإيفانكا، وصهره كوشنر.

وأضافت أن دونالد ترامب الابن يخضع للتحقيق من جانب المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن اتصالات أجراها مع الروس لتقديم معلومات مغلوطة عن هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016.