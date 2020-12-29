موقع مصري: زيارة طرابلس لاستباق التحريض الإماراتي على الحرب الأهلية في ليبيا

قالت مصادر مصرية إن زيارة الوفد رفيع المستوى للعاصمة الليبية طرابلس أول أمس الأحد كان لها عدة أهداف، أبرزها رغبة مصر في "استباق المزيد من التحريض الإماراتي على مغامرة عسكرية".

ونقل موقع "مدى مصر" عن مصدر مطلع -رفض الكشف عن هويته- أن زيارة الوفد المصري أتت على خلفية استياء القاهرة من التحرك الإماراتي لفرض حرب أهلية في ليبيا، موضحا أن الوفد كان برئاسة اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة رئيس اللجنة المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وجاءت زيارة الوفد المصري بعد أسبوع من زيارة وفد آخر برئاسة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا التقى خلالها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما أنها تزامنت مع زيارة وفد عسكري تركي رفيع إلى طرابلس.

وبعد يوم من زيارة الوفد المصري لطرابلس أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة أمس الاثنين بحثا خلاله الملف الليبي ودعم الاستقرار.

ووفقا للموقع الإخباري المصري، فإن القاهرة تريد التركيز على إقامة علاقات سياسية مع الفاعلين السياسيين الغربيين في الفترة المقبلة، وتخطط لإعادة فتح قنصليتها في بنغازي بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يلي ذلك إعادة البعثة الدبلوماسية المصرية إلى طرابلس.

وقال المصدر المطلع إن العمل مع شخصيات في غرب ليبيا سيعزز قدرة مصر على استعادة دورها كلاعب أساسي في إنهاء الصراع الليبي، وهو ما يمثل أولوية للقاهرة، خاصة في ظل تقاطع مصالحها المحدود مع الإدارة اﻷميركية المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر نفسه إن القاهرة ترغب أيضا في التحرك لمنع المزيد من الحضور العسكري التركي في ليبيا، وهو ما قد يسمح به استمرار القتال.

وفي السياق ذاته، نقل الموقع المصري عن مصدر سياسي ليبي رفيع المستوى مطلع على لقاءات طرابلس أن المصريين أبلغوا نظراءهم الليبيين أنهم لن يقبلوا بالعودة إلى الحرب.

وأوضح المصدر الليبي أن الوفد المصري عقد -أثناء وجوده في طرابلس- اجتماعات مع ممثلي 3 دول، فيما رفض تأكيد وجود مسؤولين أتراك في تلك الاجتماعات.

وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت، قال الخبير العسكري المصري اللواء المتقاعد جمال مظلوم إن الزيارة تأتي ردا على زيارة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أوائل الشهر الماضي، ومحاولة لاستقطاب الأطراف في الغرب الليبي، موضحا أن مصر تريد التأكيد على وقوفها مع جميع الأطراف، ومع استقرار وأمن ليبيا.

بدوره، أوضح الأكاديمي والمحلل السياسي المصري خيري عمر أن تغير السياسة المصرية تجاه الأزمة الليبية يأتي ضمن حالة انتقال نحو المشاركة الفاعلة في الترتيب لمرحلة جديدة، بعد فشل حملة حفتر العسكرية على طرابلس، والذي أصبح موقفه مطروحا للنقاش مع تراجع حظوظه لدى القاهرة، وأنه لن يحقق المصلحة المصرية في الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الليبي، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم دبرز أن السلطات المصرية لن تفرط في حليفها حفتر في ليبيا إلا عند الحصول على ضمانات تعتقد أنها متوفرة فيه فقط، مشيرا إلى أن مواقف السلطات الليبية في طرابلس من حفتر واضحة لا تحتاج إلى تفصيل.