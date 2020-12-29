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سياسة

مقتل الشاب السوداني بمقرات الدعم السريع.. حميدتي يوجه برفع الحصانة عن المتهمين وتسليمهم للنيابة

وقفة احتجاجية نظمها اتحاد الشباب السوداني أمام مركز شرطة بمنطقة الكلاكلة تنديدا بمقتل بهاء الدين (الجزيرة)
وقفة احتجاجية نظمها اتحاد الشباب السوداني أمام مركز شرطة بمنطقة الكلاكلة تنديدا بمقتل بهاء الدين (الجزيرة)
29/12/2020

قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في السودان في بيان صحفي إن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حِميدتي وجه برفع الحصانة عن الأفراد موضعِ الاشتباه الذين قاموا باعتقال الشاب بهاء الدين نوري وتسليمهم للنيابة.

وكانت النيابة العامة في السودان أكدت أن الشاب تعرض لإصابات أدت إلى وفاته، وأن النائب العام أمر بالقبض على أفراد القوى الذين احتجزوه.

وكانت عائلة الشاب طالبت النيابة العامة بتشريح جثة ابنها الذي توفي في ظروف غامضة داخل أحد مقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وقد دعا عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان ورئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، في مؤتمر صحفي أمس، إلى إغلاق ما سماها كافة المعتقلات غيرِ القانونية، وأن يكون تطبيق القانون حكرا على الشرطة والنيابة العامة والقضاء المستقل، حسب قوله.

بينما اعتبر تجمع المهنيين السودانيين مقتل الشاب بهاء الدين نوري في أحد مقار قوات الدعم السريع نتيجة لما سماه التراجع في الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

كما أمهل التجمع قوات الدعم السريع أسبوعين لإغلاق ما أطلق عليها المعتقلات غير القانونية التابعة لهذه القوات، وإلا فإنه سيقوم بخطوات تصعيدية لم يفصح عنها.

في الأثناء، تجمع عدد من أعضاء تجمع المهنيين أمام منزل أسرة بهاء نوري، بينما انتشرت دعوات على المنصات السودانية لتنظيم مظاهرات تطالب بكشف حقيقة مقتل نوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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