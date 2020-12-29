صحف إسرائيلية تنتقد هيئة الإذاعة البريطانية لوصفها المسيح بأنه من أصل فلسطيني

انتقدت صحف إسرائيلية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) بسبب تقديمها برنامجا حول السيد المسيح عليه السلام، ووصفه بأنه فلسطيني الأصل.

وجاء الحديث على لسان مقدم البرنامج الإذاعي "القلب والروح" الذي عرض يوم 18 من الشهر الماضي، إذ قال إن "يسوع المسيح ليس أشقر أوروبيا، بل فلسطينيا".

وقد أثار الخطاب حفيظة وامتعاض الإسرائيليين، ودفعهم إلى تقديم طلب رسمي لقناة "بي بي سي" بتوضيح ما وصفوه "بالخطأ التاريخي".

وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن هذا المصطلح لم يستخدم إلا بعد حوالي 100 عام من صلب المسيح، وفق معتقدهم.