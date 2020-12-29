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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

صحف إسرائيلية تنتقد هيئة الإذاعة البريطانية لوصفها المسيح بأنه من أصل فلسطيني

الخطاب على قناة "بي بي سي" أثار حفيظة وامتعاض الإسرائيليين (غيتي إيميجز)
الخطاب على قناة "بي بي سي" أثار حفيظة وامتعاض الإسرائيليين (غيتي إيميجز)
29/12/2020-|آخر تحديث: 29/12/202003:14 PM (مكة المكرمة)

انتقدت صحف إسرائيلية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) بسبب تقديمها برنامجا حول السيد المسيح عليه السلام، ووصفه بأنه فلسطيني الأصل.

وجاء الحديث على لسان مقدم البرنامج الإذاعي "القلب والروح" الذي عرض يوم 18 من الشهر الماضي، إذ قال إن "يسوع المسيح ليس أشقر أوروبيا، بل فلسطينيا".

وقد أثار الخطاب حفيظة وامتعاض الإسرائيليين، ودفعهم إلى تقديم طلب رسمي لقناة "بي بي سي" بتوضيح ما وصفوه "بالخطأ التاريخي".

وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن هذا المصطلح لم يستخدم إلا بعد حوالي 100 عام من صلب المسيح، وفق معتقدهم.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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