الكويت.. عودة الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، إعادة الرحلات الجوية وفتح الحدود البرية والبحرية، بعد إغلاقها بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، إن الرحلات الجوية ستستأنف الجمعة، في حين تفتح الحدود البرية والبحرية يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا اعتبارا من السبت.

وجاء قرار الحكومة عقب تقديم عرض من وزير الصحة باسل الصباح خلال الاجتماع أكد فيه عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بكورونا في البلاد حتى تاريخه.

وذكر أن الإحصاءات والبيانات تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء 149 ألفا و653 إصابة، تعافى منهم 145 ألفا و579، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، من الساعة 11:00 مساء من اليوم ذاته حتى يوم الجمعة الموافق 1 يناير/كانون الثاني 2021.

وجاء الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا، وعقب الإعلان عن ظهور سلالة جديدة منه في بريطانيا، مؤخرا.

يذكر أن عشرات الدول أوقفت رحلاتها الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلاسة كورونا الجديدة، كما أغلق بعضها الحدود البرية.

وخلال الشهر الجاري، حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO) من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60% من الحالات الموجودة بلندن.