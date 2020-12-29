أعادت جدل شفافية الحكومة تجاه كورونا.. وفيات غير اعتيادية دون تفسير بمصر

مع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة أكثر ضراوة، عاد الحديث بقوة عن حقيقة انتشار الفيروس في مصر، خاصة أنه في كل مرة تزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مطرد، وتواجه الحكومة انتقادات محلية ودولية حول الشفافية في إعلان الأعداد الحقيقية.

وأشارت تلك الانتقادات إلى الزيادة غير العادية في عدد الوفيات خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، متجاوزة متوسط الوفيات في نفس الأشهر خلال السنوات الماضية، وفق الإحصاءات الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

ووفقا لهذا الجهاز الحكومي، توفي في مايو/أيار الماضي 56.4 ألف شخص مقارنة بنحو 44.9 ألفا العام السابق، بزيادة 11.5 ألف وفاة. وفي يونيو/حزيران توفي 79.1 ألفا مقارنة بنحو 45.5 ألفا بزيادة 33.6 ألف وفاة. وفي يوليو/تموز تم تسجيل 61.1 ألف وفاة مقارنة بنحو 47.4 ألفا بزيادة 13.7 ألف وفاة.

وتشير تلك الإحصائيات إلى أن الزيادة في عدد الوفيات بالشهور الثلاثة المذكورة، خلال العام الجاري مقارنة بعام 2019، بلغت 58.8 ألف وفاة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح مسؤول بالجهاز (تحفظ على ذكر اسمه) أن الجهاز المركزي للإحصاء لا يذكر في تقاريره الشهرية سبب الزيادة في أعداد الوفيات لأنه جهة رصد فقط، لكنه أكد أن الزيادة التي تم رصدها "تعود بلا شك إلى متوفين بفيروس كورونا بنسبة كبيرة".

لكن مسؤولين قالوا، في تصريحات صحفية، إن الزيادة في أعداد الوفيات ربما تعود لوفاة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ممن رفضوا العلاج بالمستشفيات خوفا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وركز بعض النشطاء على مواقع التواصل على زاوية أخرى مفادها أن معدل الوفيات كان يزيد بنحو 10 آلاف سنويا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه زاد عام 2020 بنحو 110 آلاف شخص. وغالبا سيكون للفارق البالغ نحو 100 ألف علاقة بفيروس كورونا.

غياب الشفافية

ويأتي الحديث عن ارتفاع أعداد الوفيات بعد أيام من تأكيد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات أكبر من العدد الرسمي المعلن بمقدار 10 أضعاف.

وفي تصريحات متلفزة، أرجع النادي تلك الزيادات لقلة عدد المسحات التي تجريها وزارة الصحة للمواطنين، وإلى تردد بعض المصابين على العيادات والمستشفيات الخاصة والحصول على العلاج بالمنازل.

في هذا السياق، يرجح الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا أن تعود الزيادة الكبيرة الحاصلة بأعداد الوفيات إلى الوفاة جراء فيروس كورونا، خاصة أن الحكومة تقول إنها قللت من الوفيات بالأمراض المزمنة من خلال حملاتها الصحية بالكشف المبكر عنها وعلاجها.

وأشار صالحين، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن مثل تلك الزيادات لا يتصور حدوثها في عام واحد، إنما خلال سنوات طويلة أو في حال وجود جائحة كالتي نحن بها الآن، ويجب مقارنتها بـ 5 سنوات ماضية لتحديد طبيعة الزيادة وترجيح أسبابها بشكل أدق.

واعتبر أن المشكلة التي تواجهها الحكومة هي عدم الشفافية خوفا من ضعف الحالة الاقتصادية، لأن أي إغلاق تكلفته باهظة على الدول المتقدمة فما بالنا بالدول النامية مثل مصر، مضيفا "وإذا كانت لا توجد شفافية في أعداد الإصابات بكورونا بالتالي لا توجد أرقام حقيقية عن أعداد الوفيات".

الواجب.. الواقع

في تقديره، يرى مراد علي الخبير الإستراتيجي بإدارة الأزمات أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم اعتراف الحكومة بأن أحد واجباتها الرئيسية الاهتمام بصحة المواطن، مشيرا إلى أن السلطات منذ بداية الأزمة تحمّل وعي الشعب المسؤولية عن تفشي الفيروس، في حين أن واجبها وضع التدابير والقوانين اللازمة لضمان حماية أرواح مواطنيها.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف علي أن الحكومة في المرحلة الأخيرة تركت زمام المبادرة، وشجعت بشكل غير مباشر على إهمال الإجراءات الاحترازية، مثل السماح بإقامة المهرجانات الفنية وعودة المدارس، وتقديم عودة الاقتصاد على صحة الناس، مشيرا إلى أن "الوضع الصحي مبني على الضبابية، فالحكومة لا ترى حق المواطن بالمعرفة وتتعامل مع الشعب بالنظرية الأبوية".

وألقى هذا الخبير باللوم على الحكومة بسبب عدم وجود أساليب علمية لإجراء إحصاءات، ونقص شديد في الإمكانات التي تسمح بالرصد والتحليل، متابعا "دول العالم المتقدمة ترى من ضمن وظائفها إجراء التحليل لمواطنيها، لكن في مصر الأمر يقع على عاتق المواطنين".

وانتقد في ختام حديثه تعامل الحكومة مع أرواح المواطنين باستهتار، مضيفا "فحتى وفاة 60 ألف حالة من بين أكثر من 100 مليون نسمة، لن يمثل أزمة لها في ظل التعاطي السلبي مع الأزمة وغياب الشفافية".

ويعد معدل إجراء المسحات محدودا مقارنة بدول عربية ونامية أخرى مثل الأردن وفلسطين وفنزويلا واليونان وميانمار، حيث يبلغ معدل الفحص 9 آلاف و648 لكل مليون مواطن، بإجمالي مليون مسحة منذ بدء الأزمة بحسب موقع "ورلد ميتر".

وكان ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قد انتقد الأرقام المعلنة للإصابات في مصر، قائلا إنها "لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد".

وخلال الأيام القليلة الماضية أخذت أعداد المصابين والمتوفين منحى تصاعديا وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، حيث بلغت حتى مساء يوم الاثنين 1359 إصابة جديدة، و61 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 133 ألفا و900، وإجمالي المتوفين إلى 7466.

وزادت المخاوف لدى المصريين من انتشار العدوى خاصة مع استمرار الحياة على طبيعتها منذ إنهاء الحظر والإغلاق في أعقاب الموجة الأولى لتفشي الفيروس، وعدم وجود نية لدى الحكومة للعودة إلى الإغلاق، فضلا عن استمرار الدراسة في المدارس والجامعات.

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، الأحد الماضي، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على منع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، وكذلك وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وفرض غرامات على غير الملتزمين.