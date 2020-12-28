البث الحي
سياسة

وسط انقسام حوله داخل المنظومة الحاكمة.. مسؤول سوداني يتحدث عن "أوهام التطبيع" مع إسرائيل

28/12/2020-|آخر تحديث: 28/12/202010:58 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن تجربة التطبيع العربية مع إسرائيل أثبتت وجود ما سمّاها "أوهام الاستفادة" من هذا التطبيع من إسرائيل نفسها.

وأشار -في مقابلة مع الجزيرة- إلى أن الذين قبلوا التطبيع في السودان إنما كانوا يرمون إلى رفع العقوبات الأميركية عن البلد واستعادة حقوقه السيادية، على حد تعبيره.

وأضاف أن القرار النهائي بالتطبيع مع إسرائيل يعود إلى المجلس التشريعي السوداني المقبل، باعتباره البرلمان المعبر عن رأي الشعب السوداني.

وكان قرار الحكومة السودانية التطبيع مع إسرائيل أثار جدلا كبيرا في بلد كان يرى التطبيع مع إسرائيل من الخطوط الحمر؛ فالخرطوم عُرفت تاريخيا بعاصمة اللاءات الثلاث: لا للتطبيع، ولا للمصالحة، ولا للاعتراف بإسرائيل.

وبينما يتواصل الرفض الشعبي للتطبيع، يسود الانقسام بشأنه داخل المنظومة الحاكمة؛ حيث يراه البعض البوابة الأوسع لعودة السودان إلى المجتمع الدولي، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، في حين يرى معارضون له أنه لن يحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بعد يوم من تطبيع السودان مع إسرائيل.. تبرير حكومي وغضب شعبي ومساعدات أميركية

دافع وزير العدل السوداني عن التطبيع مع إسرائيل. بالمقابل، دعا حزب المؤتمر الشعبي للتظاهر من أجل إسقاط التطبيع. من ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الأميركية تقديم مساعدات مالية للسودان بقيمة 81 مليون دولار.

تطبيع السودان وإسرائيل.. حزب المهدي ينفي تصريحات البرهان وواشنطن تمضي بإزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب

نفى حزب الأمة القومي السوداني أن يكون رئيسه الصادق المهدي قد وافق على التطبيع مع إسرائيل شريطة موافقة المجلس التشريعي، كما جاء على لسان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المزيد من سياسة

حصيلة قياسية لكورونا ببريطانيا والصين ترفع تأهبها لمواجهة الوباء والأردن يحجز مليون جرعة لقاح

صينيون في بكين ينتظرون دورهم في طابور من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا (رويترز)

فرنسا تدعو حفتر إلى الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية والتركيز على الحل السياسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) خلال لقاء سابق مع خليفة حفتر (الأوروبية)

الحكم على لجين الهذلول.. مستشار بايدن المقبل للأمن القومي يصفه بالظالم والأمم المتحدة تدعو للإفراج المبكر عنها

لجين اشتكت من تعرضها للتعذيب والتحرش داخل السجن (رويترز)

مصدر خليجي يتوقع حضور السيسي قمة الرياض.. مؤشرات على انفراج بالأزمة الخليجية ومفاوضات مستمرة لبلورة اتفاق

دول خليجية أكدت ضرورة استعادة اللحمة بين دول مجلس التعاون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك

هناك أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية (شترستوك)

عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل صلاة الرشيد بالضحك.. تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين

كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون

ماذا يحدث لك إذا شربت عصير الجزر يوميا؟