كورونا.. 81 مليون إصابة عالميا وتحذيرات من بيع لقاحات وهمية

أظهرت آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات بلغ نحو 81 مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى قرابة المليون و759 ألفا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا، ثم المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، فألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك ثم إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وقد وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة فيروس كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانونا.

أميركا.. مرحلة حرجة

من جهته، حذّر كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنتوني فاوتشي من أن أسوأ ما في وباء "كوفيد-19" ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى "مرحلة حرجة" مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.

وقال الخبير الذي عيّنه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء "كوفيد-19" بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة التي شكّلها دونالد ترامب، "أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد سوءًا في الأسابيع المقبلة".

وحذّر بايدن الأربعاء من أن "أحلك أيام المعركة ضد كوفيد أمامنا، لا وراءنا".

وكشف فاوتشي، الذي يشجع كل شخص مؤهل طبيا على تلقي اللقاحات، أنه يشعر بالرضا بعد تلقيه الجرعة الأولى نافيا مواجهته "أي شيء خطير على الإطلاق".

وبعد عطلة عيد الشكر الشهر الماضي، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل حاد في ديسمبر/كانون الأول، مع تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة وفي بعض الأحيان أكثر من 3 آلاف وفاة يوميا.

لقاح.. ولقاح وهمي

وفي ظل حملات التطعيم التي تجوب العالم، فقد تم تطعيم نحو مليوني أميركي حتى الآن، وهو رقم أقل بكثير من 20 مليونًا وعدت بها إدارة ترامب بحلول نهاية العام.

لكن فاوتشي قلّل من أهمية هذا النقص باعتباره عقبة عادية في مشروع طموح على نطاق واسع، وقال لشبكة "سي إن إن" (CNN) "عند طرح برنامج كبير.. فإنه يبدأ دائمًا ببطء ثم يكتسب زخما".

وأكد أنه "واثق تمامًا" بأن جميع الأشخاص ذوي الأولوية سيكونون قد تلقوا اللقاح بحلول أبريل/نيسان، ما يمهد لتطعيم عامة السكان.

على صعيد آخر، بدأت أوروبا حملة تطعيم ضخمة للوقاية من مرض "كوفيد-19" بدأتها بالمسنين والفرق الطبية على أمل وضع نهاية لجائحة كبّلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة في أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتسلم الاتحاد الأوروبي 12.5 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتطعيم 6.25 ملايين شخص حسب التطعيم الذي يعتمد على جرعتين لكل شخص.

في سياق متصل، حذّرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" (Europol)، من خطورة بيع لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا عبر الإنترنت.

وتحدثت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية، في تصريحات نشرتها مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، عن خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت.

وأوضحت ديبول أن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، حول لقاحات مزعومة معروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إجراءات لمكافحة المرض

في هذا الصدد، باتت محطات مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن خالية من الركاب، مع تطبيق حزمة جديدة من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبدأت السلطات البريطانية، في وقت سابق بتطبيق المستوى الرابع من إجراءات قيود فيروس كورونا في لندن، وإغلاق جميع أماكن العمل باستثناء محال بيع الاحتياجات الأساسية.

في إسرائيل، دخل -مساء الأحد- إغلاق شامل لمدة أسبوعين حيز التنفيذ، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة "كان" الرسمية، أن الشرطة الإسرائيلية نصبت عشرات الحواجز في كافة أنحاء البلاد، لضمان تنفيذ التعليمات الخاصة بالإغلاق.

احتفالات رأس السنة

أما في مصر، فقد أقرت الحكومة المصرية، عددا من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها إلغاء احتفالات رأس السنة، ومنع التجمعات وتطبيق الغرامة الفورية للمواطنين المخالفين لأول مرة.

جاء ذلك في بيان للحكومة، عقب ترؤس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد على إلغاء كافة احتفالات رأس السنة، واتخاذ إجراءات الإغلاق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وأكد البيان بدء تفعيل الغرامة الفورية، على أن تكون 50 جنيها (نحو 3 دولارات)، لمن لا يرتدي الكمامة أو لا يطبق الإجراءات الاحترازية، على أن يحال المخالف للنيابة حال الامتناع عن السداد.

وخلال الـ 72 ساعة الماضية، أعلنت وسائل إعلام مصرية عن إصابة 11 من مشاهير الوسط الفني بكورونا، بينهم يسرا وأمير كرارة وشريف رمزي والمخرجة إيناس الدغيدي، وسط قرارات نقابية بتكثيف الإجراءات الاحترازية.