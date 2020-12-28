فقدان 17 شخصا في غرق سفينة صيد روسية بالقطب الشمالي

أعلنت وكالات أنباء روسية غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي الروسي الاثنين مما أدى إلى فقدان 17 شخصا، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقالت وكالة الأنباء نقلا عن وزارة الحالات الطارئة الروسية، إن "طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا"، وذكرت وكالة إنترفاكس أن 5 سفن إنقاذ تبحث عن ناجين لكن أمكن إنقاذ شخصين فقط.

وقد غرقت السفينة الخاصة "أونيغا" -التي تعمل منذ عام 1979- قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس، وأبلغت السلطات بالحادث صباح اليوم.

ويعتقد المسؤولون أن الجليد تراكم على السفينة في المياه الباردة مما أدى إلى غرقها، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.