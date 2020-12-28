أرمينيا تنفي.. أذربيجان تعلن مقتل مهاجمين أرمينيين بعد شنهم هجوما بإقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان صباح اليوم الاثنين مقتل أحد جنودها وإصابة آخر بجروح في هجوم بإقليم قره باغ، وأكدت أنه تم قتل المهاجمين الأرمينيين، في حين نفت السلطات الأرمينية حدوث هجوم.

وأفادت وزارة الدفاع بأذربيجان -في بيان- بأن مجموعة مكونة من 6 أشخاص أرمينيين هاجمت أمس جنودا أذربيجانيين في منطقة خوجافين قرب بلدة آغدام؛ مما أسفر عن مقتل جندي أذربيجاني وإصابة آخر بجروح.

وأشار البيان إلى مقتل أفراد المجموعة الأرمينية، وأنها من بقايا القوات الأرمينية المتبقية بشكل غير شرعي في الإقليم.

وتابعت الوزارة "يتم اتخاذ إجراءات جادة فيما لو وقعت أحداث مماثلة".

في المقابل، قالت وكالة رويترز إن السلطات الأرمينية ردت على سؤال بشأن هذا الاشتباك بالقول إنه لم تقع أحداث من هذا النوع.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على المناطق المتنازع عليها في إقليم قره باغ قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد معارك استمرت 44 يوما.