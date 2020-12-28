البث الحي
سياسة

أرمينيا تنفي.. أذربيجان تعلن مقتل مهاجمين أرمينيين بعد شنهم هجوما بإقليم قره باغ

جنود أذريون في مهمة استطلاعية بإقليم قره باغ (رويترز)
جنود أذريون في مهمة استطلاعية بإقليم قره باغ (رويترز)
28/12/2020

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان صباح اليوم الاثنين مقتل أحد جنودها وإصابة آخر بجروح في هجوم بإقليم قره باغ، وأكدت أنه تم قتل المهاجمين الأرمينيين، في حين نفت السلطات الأرمينية حدوث هجوم.

وأفادت وزارة الدفاع بأذربيجان -في بيان- بأن مجموعة مكونة من 6 أشخاص أرمينيين هاجمت أمس جنودا أذربيجانيين في منطقة خوجافين قرب بلدة آغدام؛ مما أسفر عن مقتل جندي أذربيجاني وإصابة آخر بجروح.

وأشار البيان إلى مقتل أفراد المجموعة الأرمينية، وأنها من بقايا القوات الأرمينية المتبقية بشكل غير شرعي في الإقليم.

وتابعت الوزارة "يتم اتخاذ إجراءات جادة فيما لو وقعت أحداث مماثلة".

في المقابل، قالت وكالة رويترز إن السلطات الأرمينية ردت على سؤال بشأن هذا الاشتباك بالقول إنه لم تقع أحداث من هذا النوع.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على المناطق المتنازع عليها في إقليم قره باغ قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد معارك استمرت 44 يوما.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

محادثات تركية روسية بشأن قره باغ.. رئيس أذربيجان يتفقد مناطق استعادتها قواته وينتقد اليونسكو

قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيبحث الأسبوع المقبل مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو كيفية تطبيق اتفاق قره باغ، بينما زار الرئيس الأذري مناطق استعادتها قواته ووجه انتقادات لليونسكو.

المزيد من سياسة

حصيلة قياسية لكورونا ببريطانيا والصين ترفع تأهبها لمواجهة الوباء والأردن يحجز مليون جرعة لقاح

صينيون في بكين ينتظرون دورهم في طابور من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا (رويترز)

فرنسا تدعو حفتر إلى الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية والتركيز على الحل السياسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) خلال لقاء سابق مع خليفة حفتر (الأوروبية)

الحكم على لجين الهذلول.. مستشار بايدن المقبل للأمن القومي يصفه بالظالم والأمم المتحدة تدعو للإفراج المبكر عنها

لجين اشتكت من تعرضها للتعذيب والتحرش داخل السجن (رويترز)

وسط انقسام حوله داخل المنظومة الحاكمة.. مسؤول سوداني يتحدث عن "أوهام التطبيع" مع إسرائيل

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك

هناك أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية (شترستوك)

عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل صلاة الرشيد بالضحك.. تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين

كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون

ماذا يحدث لك إذا شربت عصير الجزر يوميا؟