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سياسة|باكستان

مقتل 4 عسكريين في تحطم مروحية للجيش شمالي باكستان

باكستان تسجل أرقاما قياسية في حوادث الطيران العسكري والمدني (الفرنسية- أرشيف)
باكستان تسجل أرقاما قياسية في حوادث الطيران العسكري والمدني (الفرنسية- أرشيف)
27/12/2020

أعلن الجيش الباكستاني مقتل جنديين وطياريْن، في تحطم مروحية تابعة له في المناطق الشمالية للبلاد خلال عملية إجلاء ضحايا في منطقة منيمارغ الواقعة بإقليم غلغت بلتستان.

وقال بيان لإدارة العلاقات العامة في الجيش إن سبب تحطم الطائرة ناجم عن عطل فني، وقد تم نقل جثث القتلى إلى المستشفى العسكري في مدينة راولبندي.

وتسجل باكستان أرقاما قياسية في حوادث الطيران العسكري والمدني، مع حوادث متكررة للطائرات والمروحيات على مر السنوات.

فقد خضعت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية لمراقبة دقيقة هذا العام، بعد سقوط إحدى طائراتها بين منازل في كراتشي مما أسفر عن مقتل 98 شخصا.

وفي أغسطس/آب 2015 قتل 12 شخصا إثر تحطم مروحية عسكرية شمال غرب البلاد. وفي مايو/أيار من العام نفسه، تحطمت مروحية عسكرية من طراز إم آي-17 في منتجع لتمضية العطل في تلال غلغت مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص من بينهم اثنان من السفراء الأجانب.

المصدر : وكالات

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