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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

قتلى وجرحى في إطلاق نار على صالة ألعاب بولاية إلينوي الأميركية

إطلاق النار حدث في صالة بولينغ بولاية إلينوي (رويترز)
إطلاق النار حدث في صالة بولينغ بولاية إلينوي (رويترز)
27/12/2020

قالت الشرطة الأميركية إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار على صالة بولينغ بولاية إلينوي بالوسط الغربي للولايات المتحدة مساء أمس السبت، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

وجاء في تغريدة لإدارة شرطة منطقة روكفورد أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهم، وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 37 عاما، وأنه ليس هناك أشخاص آخرون يجري البحث عنهم حاليا.

من جهته، قال دان أوشيا قائد شرطة روكفورد خلال مؤتمر صحفي إن شخصين أصيبا في الحادث، مؤكدا أنه قد تم احتواء الموقف دون الاضطرار لإطلاق النار من قبل رجال الشرطة الذين يعتقدون أن إطلاق النار كان هجوما عشوائيا.

واعتبرت صحيفة روكفورد ريجستر ستار (Rockford Register Star) أن عام 2020 هو الأكثر دموية في المدينة بالنسبة لجرائم القتل، فقد قُتل 35 شخصا بالمدينة هذا العام محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 31 عام 1996.

المصدر : وكالات

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