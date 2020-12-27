في 10 نقاط.. أبرز محطات العلاقة بين مصر وليبيا بعد الثورة

يثير انخراط مصر بالأزمة الليبية ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تساؤلات كثيرة، خصوصا مع خروج تصريحات علنية من مسؤولين مصريين سامين تؤسس لهذا التدخل وتبرره بمقتضيات الأمن القومي المصري.
قالت وزارة الداخلية الليبية إن مسؤولين أمنيين مصريين كبارا زاروا العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد لأول مرة منذ سنوات، وأجروا محادثات مع مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وهذه أول مرة يزور فيها مسؤولون مصريون كبار طرابلس منذ 2014 عندما دخلت ليبيا في حرب بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفيما يلي أبرز المحطات التي مرت بها العلاقة بين القاهرة وطرابلس منذ العام 2012.
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يزور طرابلس بعد توليه منصبه في أعقاب ثورة يناير.
نفذت طائرات مصر غارات جوية على مدينة درنة في منتصف فبراير/شباط 2015، عقب نشر تنظيم الدولة مقطع فيديو لإعدام 21 مسيحيا مصريا.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017 استضافت القاهرة اجتماعات تحت شعار توحيد المؤسسة العسكرية، حضرها ممثلون عن قوات الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
أعلنت قوات عملية بركان الغضب التابعة للوفاق في مايو/أيار 2020 سيطرتها على أسلحة وذخائر مصرية كانت بحوزة قوات حفتر بمعارك جنوبي طرابلس.
بعد ذلك بأقل من شهر، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة الليبية.
وافق مجلس النواب المصري على إرسال قوت إلى ليبيا.
استمر الدور المصري في منتصف يوليو/تموز باستضافة مؤتمر لمشايخ وأعيان قبائل موالية لحفتر.
كما استضافت القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ضمن المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا يزور القاهرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد فشل هجوم حفتر على العاصمة.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، وصل وفد مصري للعاصمة الليبية طرابلس والتقى عددا من القيادات السياسية.