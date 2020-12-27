في 10 نقاط.. أبرز محطات العلاقة بين مصر وليبيا بعد الثورة

قالت وزارة الداخلية الليبية إن مسؤولين أمنيين مصريين كبارا زاروا العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد لأول مرة منذ سنوات، وأجروا محادثات مع مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وهذه أول مرة يزور فيها مسؤولون مصريون كبار طرابلس منذ 2014 عندما دخلت ليبيا في حرب بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفيما يلي أبرز المحطات التي مرت بها العلاقة بين القاهرة وطرابلس منذ العام 2012.

16 يناير/كانون الثاني 2012

المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يزور طرابلس بعد توليه منصبه في أعقاب ثورة يناير.

16 فبراير/شباط 2015

نفذت طائرات مصر غارات جوية على مدينة درنة في منتصف فبراير/شباط 2015، عقب نشر تنظيم الدولة مقطع فيديو لإعدام 21 مسيحيا مصريا.

29 أكتوبر/تشرين الأول 2017

في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017 استضافت القاهرة اجتماعات تحت شعار توحيد المؤسسة العسكرية، حضرها ممثلون عن قوات الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

20 مايو/أيار 2020

أعلنت قوات عملية بركان الغضب التابعة للوفاق في مايو/أيار 2020 سيطرتها على أسلحة وذخائر مصرية كانت بحوزة قوات حفتر بمعارك جنوبي طرابلس.

6 يونيو/حزيران 2020

بعد ذلك بأقل من شهر، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة الليبية.

20 يونيو/حزيران 2020

وافق مجلس النواب المصري على إرسال قوت إلى ليبيا.

16 يوليو/تموز 2020

استمر الدور المصري في منتصف يوليو/تموز باستضافة مؤتمر لمشايخ وأعيان قبائل موالية لحفتر.

11 أكتوبر/تشرين الأول 2020

كما استضافت القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ضمن المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.

14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا يزور القاهرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد فشل هجوم حفتر على العاصمة.

27 ديسمبر/كانون الأول 2020

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، وصل وفد مصري للعاصمة الليبية طرابلس والتقى عددا من القيادات السياسية.