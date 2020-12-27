عبر البحرين.. الإعلام الإسرائيلي: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في إسرائيل

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" الأحد بأن شركات سعودية أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في قطاعات مختلفة في إسرائيل، وتحديدا في قطاع التكنولوجيا، وذلك خلال مباحثات في العاصمة البحرينية المنامة.

وذكرت القناة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني أن اجتماعات بين رجال أعمال عقدت في الآونة الأخيرة في المنامة وبحثت هذا الأمر، حيث عبرت شركات سعودية عن رغبتها بالاستثمار في شركات إسرائيلية من خلال البحرين واستغلال الفرصة التي أتيحت بعد إقامة علاقات بين إسرائيل ودول خليجية.

ونقلت القناة عن أحد المشاركين في هذه اللقاءات قوله إن ذلك يدل على أن الأمور بدأت تتغير في السعودية، مشيرا بذلك إلى موقفها من التطبيع مع إسرائيل.

ودشنت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول الماضي، كما وقّعت عدة شركات ومؤسسات بحرينية مذكرات تفاهم وتعاون مع جهات إسرائيلية.