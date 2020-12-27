الدوحة تستضيف الجولة الثانية من المحادثات بين كابل وطالبان

وافق الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني على استئناف الجولة الثانية من المفاوضات الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأعلن مستشار الرئيس الأفغاني -على حسابه في تويتر- أن الموافقة جاءت بناء على طلب رئيس وفد المفاوضات ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة. وأضاف أن الجولات القادمة من المحادثات ستعقد داخل أفغانستان.

وقال فريدون خوازون الناطق باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني الذي يقود عملية السلام في البلاد؛ إن "الجولة الثانية من المحادثات ستبدأ في الخامس من يناير/كانون الثاني (المقبل) في الدوحة".

وتأتي المحادثات عقب اتفاق انسحاب تاريخي للقوات الأميركية وقعته طالبان وواشنطن في فبراير/شباط الماضي، سيخرج بموجبه جميع الجنود الأجانب من الدولة التي مزقها العنف بحلول مايو/أيار المقبل.