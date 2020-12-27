البحر الأحمر.. الحوثيون يهددون باستهداف مصالح إسرائيلية والسعودية تتهمهم بتصعيد الإرهاب ونشر الألغام

هددت جماعة الحوثي باستهداف مصالح إسرائيلية في البحر الأحمر، وقالت إن أي تحرك إسرائيلي "متهور" في المنطقة سيشعل حرباً شاملة، ومن جانبها أكدت السعودية تدمير ألغام بحرية إيرانية الصنع زرعها الحوثيون في البحر.

ونقلت مصادر عن قياديين في "وزارة الخارجية" التابعة للحوثيين بصنعاء تهديدهم باستهداف مصالح إسرائيل في البحر الأحمر إذا أقدمت الأخيرة على أي تحرك "يمس اليمن".

وذكرت هذه المصادر أن أي عمل إسرائيلي "متهور" في المنطقة سيشعل حرباً شاملة، حسب قولهم.

وفي تصريح سابق، قال رئيس فريق الحوثيين، المشارك في لجنة تنفيذ اتفاق السويد، إنه لا خطر يهدد الملاحة في البحر الأحمر، وإن جماعته حريصة على أمن الممر المائي الدولي.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان التلفزيون السعودي أن التحالف الذي تقوده الرياض رصد تصعيد الحوثيين للنشاط "الإرهابي" بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب، حسب تعبيره.

وأضاف التلفزيون السعودي أنه تم اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية إيرانية الصنع من نوع "صدف" خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية مساء الجمعة تعرض سفينة تجارية لأضرار طفيفة، إثر ارتطامها بلغم زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر، دون وقوع خسائر بشرية.