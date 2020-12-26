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سياسة|لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: تفجير قرب دورية على الحدود مع لبنان

آليات عسكرية إسرائيلية تقوم بأعمال دورية قرب الحدود اللبنانية (رويترز-أرشيف)
آليات عسكرية إسرائيلية تقوم بأعمال دورية قرب الحدود اللبنانية (رويترز-أرشيف)
26/12/2020

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تفجيرا وقع قرب دورية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الجيش يحقق في الموضوع.

وكانت مصادر قد أفادت بسماع انفجار على طريق حرج مستوطنة مسكفعام في المنطقة المحاذية لبلدة العديسة عند الفجر، ولم تحدد طبيعة وأسباب الانفجار بعد.

وقال مراسل الجزيرة في رام الله سمير أبو شمالة، إن الدورية الإسرائيلية كانت تقوم بعملها المعتاد، وإن مصادر أكدت أنه سمع دوي انفجار وصراخ جنود إسرائيليين، لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد وقوع إصابات في صفوف الدورية، وإن الموضوع قيد الفحص.

وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان حالة من التوتر منذ أغسطس/آب الماضي، بعد مقتل أحد عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية في سوريا.

وارتفعت حدة التوتر الشهر الماضي عقب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، حيث تتهم طهران تل أبيب بالوقوف وراء الاغتيال، وكذلك في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما تبقى من ولايته ضد إيران أو الموالين لها مثل حزب الله اللبناني.

وخلال الأشهر الأخيرة سجلت خروقات برية وجوية وبحرية من قبل إسرائيل، في حين دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

المصدر : الجزيرة

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