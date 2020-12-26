كورونا.. ضحايا بحريق في مستشفى بمصر وأوروبا تستعد للتطعيم مع انتشار السلالة الجديدة

سقط عدة ضحايا في مستشفى خاص بمرضى كورونا بأطراف القاهرة، في حين تستعد أوروبا لحملة تطعيم اللقاح ضد فيروس تزامنا مع إعادة فرض الإغلاق لمحاصرة السلالة الجديدة.

وقالت مصادر محلية إن حريقا أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة آخرين اليوم السبت في مستشفى "مصر الأمل" بمدينة العبور شمال القاهرة، وهو مخصص لمرضى كورونا.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن تماسا كهربائيا تسبب في اشتعال النيران، كما قالت المصادر إنه تم إخلاء المستشفى وإغلاقه، ونقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

وشهدت مصر الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد حالات كورونا المعلنة رسميا، حيث سجلت وزارة الصحة 1133 إصابة جديدة و49 وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 130 ألف حالة، بينها 7309 وفيات.

عاجل | صحف محلية: مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحريق في العناية المركزة بمستشفى الأمل بمدينة العبور بالقليوبية المخصصة لاستقبال مصابي #كورونا pic.twitter.com/CL61ZPnzn3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 26, 2020

أوروبا

وبدأ الاتحاد الأوروبي اليوم تسلم أولى جرعات لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) عشية بدء حملات التطعيم، حيث وصلت الجرعات الأولى إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وهي أكثر الدول الأوروبية تضررا بالوباء.

أما المجر فبدأت اليوم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتم تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة في أوروبا، كما أعلنت روسيا أنها تجاوزت عتبة 3 ملايين إصابة بالفيروس.

وتجاوزت المملكة المتحدة 70 ألف وفاة أمس، وتواجه البلاد ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بالسلالة الجديدة، حيث فرضت تدابير العزل على 6 ملايين شخص في جنوب البلاد وشرقها.

ودفعت السلالة الجديدة من الفيروس -التي يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع- أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة حيث ظهرت لأول مرة.

شاحنة مبردة تحمل جرعات اللقاح في إيطاليا تحت حراسة مشددة (وكالة الأناضول)

وبدأت النمسا اليوم ثالث إغلاق وطني بعد استراحة عيد الميلاد، كما فرضت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية قيودا صارمة جديدة تشمل إغلاق المؤسسات غير الضرورية وحظر اللقاءات الاجتماعية.

وما زالت السلالة الجديدة من الفيروس -التي ظهرت في المملكة المتحدة- تنتشر حول العالم، ففي إسبانيا تم اكتشاف 4 إصابات، كما ظهرت إصابة جديدة في فرنسا لدى مواطن فرنسي وصل من لندن، وكذلك الحال في السويد.

وسجلت أيضا اليابان والدانمارك ولبنان وألمانيا وأستراليا وهولندا إصابات بالسلالة الجديدة، مما يثير قلق الهيئات الصحية التي تعاني أساسا من الضغط.

آسيا

وذكرت صحيفة "نيكي" أن اليابان قررت حظر دخول جميع الوافدين الأجانب بدءا من يوم الاثنين وحتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وسجلت طوكيو عددا قياسيا من الإصابات اليومية بلغ 949، كما تجاوزت اليابان العدد اليومي الذي سجلته أخيرا وهو 3 آلاف إصابة.

من جهة أخرى، قال التلفزيون الإيراني اليوم إن إيران مددت حظر التجول ليلا إلى 330 مدينة يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة 134 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل عدد وفيات منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وندد الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون بالعقوبات الأميركية، وقال إنها جعلت من الصعب توفير المال اللازم لشراء اللقاحات.

في المقابل، تباهى قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بنجاحهم "الاستثنائي" في التعامل مع الوباء، فبعد اجتماعات للمكتب السياسي دام يومين قال الحزب في بيان "في لحظة حرجة تبنت اللجنة المركزية للحزب رؤية بعيدة الأمد فحققت مجدا استثنائيا للغاية في هذا العام غير التقليدي بدرجة كبيرة".